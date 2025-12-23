 Aller au contenu principal
Arkema annonce un projet de cession dans les additifs plastiques au groupe Praana en Inde
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 09:19

Arkema AKE.PA a annoncé mardi un projet de cession au groupe indien Praana de certaines de ses activités d'additifs utilisés dans la fabrication de plastiques, le géant de la chimie français disant vouloir recentrer son portefeuille sur ses activités stratégiques.

Ces activités ont réalisé un chiffre d’affaires de 44 millions d’euros en 2024, a indiqué le groupe dans un communiqué.

La finalisation de ce projet de cession est prévue au premier trimestre 2026, selon le communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

ARKEMA
51,650 EUR Euronext Paris +0,29%
