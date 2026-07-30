Arkema améliore sa marge d'EBITDA au 2e trimestre

Arkema publie un résultat net courant en hausse de 7,8% à 129 MEUR au titre du 2e trimestre 2026, soit 1,70 EUR par action, avec un EBITDA en hausse de 7,4% par rapport à l'an dernier, à 391 MEUR, et une marge d'EBITDA qui progresse de 0,9 point à 16,1%.

A 2 428 MEUR, le chiffre d'affaires du groupe de chimie est porté par une croissance organique de 3,2% ( 1,3% en données publiées), "dans un environnement de demande mondiale toujours globalement faible, sans évolution majeure par rapport aux trimestres précédents".

Cette croissance organique est soutenue par un effet prix de 5,1%, reflétant les ajustements de prix rapides effectués par Arkema pour compenser la forte inflation des coûts des matières premières, ainsi que des conditions de marché plus tendues dans l'amont acrylique.

"Nous sommes particulièrement satisfaits de l'amélioration significative des Adhésifs et des Coatings, ainsi que de la meilleure dynamique dans les Polymères Haute Performance", affirme le PDG Thierry Le Hénaff. "Cela témoigne de la solidité du portefeuille d'Arkema et de son positionnement sur des marchés clés."

Dans un environnement mondial qui reste incertain, et sur la base des réalisations du groupe au 1er semestre, Arkema affirme rester "confiant de pouvoir réaliser sa guidance d'un EBITDA 2026 légèrement supérieur à l'an dernier à taux de change constants".