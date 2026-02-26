Arkema a dévoilé, sans grande surprise, des résultats annuels en repli
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 09:48
Il a été impacté par les conditions de bas cycle dans l'amont acrylique et le déclin significatif dans les réfrigérants d'ancienne génération, ces deux activités représentant moins de 15% du chiffre d'affaires du groupe en 2025. L'autre effet négatif vient des changes, à hauteur d'environ 40 millions d'euros.
Parallèlement, la marge d'Ebitda a fléchi en passant de 16,1 à 13,8%, et le résultat net courant a fondu de 46,8%, à 328 millions d'euros. Le résultat net part du groupe a quant lui chuté de 82,2%, à 63 millions d'euros.
Au niveau des perspectives, "dans un environnement macroéconomique mondial marqué jusqu'à présent par une demande globalement faible, un effet de change défavorable et une visibilité limitée" le groupe va continuer de se concentrer sur les éléments qu'il contrôle. Pour 2026, Arkema vise une légère croissance de l'Ebitda en 2026 à taux de change constants.
