Arkéa Capital : Thierry Vallet nommé directeur de gestion et co-directeur mandats

(AOF) - Thierry Vallet rejoint Arkéa Capital en tant que directeur de gestion et également co-directeur de l'activité mandats et solutions d'investissement. À ce titre, il aura pour mission de définir et gérer des solutions d'investissement en private equity, adaptées aux besoins de chaque client.

Il dispose de plus de 25 ans d'expérience en investissement dans les actifs non cotés en direct et en indirect. Il a notamment été adjoint au directeur des investissements de la MACIF, Aéma Groupe (2019–2025), où il était spécialiste des investissements dans des sociétés et fonds non cotés.

Il a été administrateur de plusieurs sociétés de gestion : SWEN Capital Partners, Zencap Asset Management, Ofi invest Lux, MBO+, NewAlpha Asset Management.

Thierry Vallet a également fondé sa société de conseil et lancé et géré l'activité mandats - fonds de fonds et impact investing chez Crédit Agricole Private Equity, devenue Omnes Capital (2005-2016).