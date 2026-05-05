 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arkéa Capital : Thierry Vallet nommé directeur de gestion et co-directeur mandats
information fournie par AOF 05/05/2026 à 15:11

(AOF) - Thierry Vallet rejoint Arkéa Capital en tant que directeur de gestion et également co-directeur de l'activité mandats et solutions d'investissement. À ce titre, il aura pour mission de définir et gérer des solutions d'investissement en private equity, adaptées aux besoins de chaque client.

Il dispose de plus de 25 ans d'expérience en investissement dans les actifs non cotés en direct et en indirect. Il a notamment été adjoint au directeur des investissements de la MACIF, Aéma Groupe (2019–2025), où il était spécialiste des investissements dans des sociétés et fonds non cotés.

Il a été administrateur de plusieurs sociétés de gestion : SWEN Capital Partners, Zencap Asset Management, Ofi invest Lux, MBO+, NewAlpha Asset Management.

Thierry Vallet a également fondé sa société de conseil et lancé et géré l'activité mandats - fonds de fonds et impact investing chez Crédit Agricole Private Equity, devenue Omnes Capital (2005-2016).

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank