Arkéa AM recrute une responsable commerciale CGP & plateformes

Arkéa Asset Management vient de recruter Sophie Leblay en tant que responsable commerciale CGP et plateformes. Elle sera chargée d’accélérer le développement de projets et proposer des solutions sur-mesure aux conseillers en gestion de patrimoine et aux plateformes partenaires, avec un focus particulier sur l’Ouest de la France.

Sophie Leblay arrive en provenance de BPCE Assurances où elle était responsable régionale assurances de personnes depuis dix ans. Avant cela, elle était responsable distribution externe chez ACMN pendant trois ans. Elle a aussi été responsable partenaires CGPI au sein de l’Unep et de Ciloger.