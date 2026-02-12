Arista Networks prévoit un chiffre d'affaires en hausse, l'accélération de l'IA stimulant la demande, les actions bondissent

Le fournisseur d'équipements de réseau Arista Networks ANET.N a prévu un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, pariant sur une demande stable pour son matériel électronique dans le contexte de l'expansion des centres de données, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 17% dans les échanges prolongés.

La demande de commutateurs et de routeurs de réseau Ethernet d'Arista a augmenté à mesure que les entreprises accroissent leurs investissements dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle.

Les analystes ont noté que l'entreprise est fortement exposée aux principaux clients des secteurs du cloud et de l'IA, dont les dépenses d'investissement devraient continuer à augmenter fortement, créant ainsi une toile de fond de demande plus importante.

Arista Networks fabrique des équipements de réseau informatique à haut débit qui alimentent les grands centres de données, desservant des titans du cloud et de l'IA tels que Microsoft MSFT.O et Meta META.O , ainsi que des clients d'entreprise, de services financiers et des fournisseurs de cloud spécialisés.

La société a prévu un chiffre d'affaires d'environ 2,6 milliards de dollars au premier trimestre , supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,45 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 2,49 milliards de dollars, contre 2,38 milliards de dollars estimés par lesanalystes. Le bénéfice ajusté s'est élevé à 82 cents par action, dépassant les estimations de 76 cents par action.