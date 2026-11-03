Arista Networks frôle le doublement de ses bénéfices grâce à l'IA

Arista Networks a publié des résultats nettement supérieurs aux attentes au troisième trimestre, porté par l'accélération des investissements dans les infrastructures réseau destinées aux centres de données d'intelligence artificielle. Le spécialiste américain des équipements de réseau a enregistré une croissance de 59% de son chiffre d'affaires et presque doublé son bénéfice net sur un an. Le groupe a également présenté des perspectives particulièrement favorables pour le quatrième trimestre, entraînant une hausse de 16% de son action après la clôture de Wall Street.

Au troisième trimestre, Arista Networks a dégagé un bénéfice net de 1,56 milliard de dollars, soit 1,22 dollar par action, contre 853 millions et 0,67 dollar un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a atteint 1,20 dollar, dépassant le consensus de 1,08 dollar. Le chiffre d'affaires a bondi à 3,66 milliards de dollars, contre 2,31 milliards un an plus tôt et 3,33 milliards attendus par les analystes. Selon la directrice générale Jayshree Ullal, cette progression représente la plus forte croissance annuelle des revenus du groupe depuis son introduction en Bourse en 2014, soutenue par la demande dans l'ensemble de ses catégories de clients.

Cette dynamique reflète les besoins croissants en équipements réseau capables d'assurer les échanges de données entre serveurs, indispensables à l'entraînement et à l'exploitation des modèles d'intelligence artificielle. Le développement de l'IA générative et des agents autonomes accroît notamment les exigences de performance et de capacité des infrastructures informatiques. Arista bénéficie ainsi de l'expansion des centres de données, dont les investissements portent désormais autant sur les réseaux de communication que sur les processeurs et les capacités de calcul. Cette évolution renforce la place du groupe parmi les fournisseurs d'infrastructures technologiques destinées aux grands opérateurs cloud.

Pour le quatrième trimestre, Arista Networks prévoit un chiffre d'affaires compris entre 3,9 et 4 milliards de dollars, nettement supérieur aux 3,6 milliards anticipés par Wall Street. Le bénéfice ajusté par action devrait atteindre entre 1,26 et 1,30 dollar, contre un consensus de 1,15 dollar. Ces prévisions traduisent la confiance du groupe dans la poursuite de la demande pour ses équipements réseau jusqu'à la fin de l'année. La réaction positive des investisseurs confirme l'intérêt du marché pour les entreprises bénéficiant directement de l'augmentation des dépenses d'infrastructure liées à l'intelligence artificielle.