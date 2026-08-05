Arista Networks en hausse grâce à des prévisions optimistes pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 août - ** Les actions d'Arista Networks ANET.N , fabricant d'équipements réseau, bondissent de 14,2 % à 217,61 dollars en pré-ouverture
** La société prévoit un chiffre d'affaires de 3,3 milliards de dollars pour le troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 2,94 milliards de dollars – données compilées par LSEG
** Elle table sur un BPA ajusté compris entre 1,06 et 1,08 dollar au troisième trimestre, supérieur aux estimations de 91 cents
** Les résultats du deuxième trimestre ont également dépassé les attentes
** Au moins trois courtiers ont relevé leur objectif de cours sur le titre à la suite de ces résultats
** TD Cowen estime que ces prévisions revues à la hausse devraient apaiser les inquiétudes des investisseurs, après que les contraintes d’approvisionnement avaient limité le potentiel de hausse au trimestre dernier
** À la clôture d’hier, l’action ANET affichait une hausse d’environ 45% depuis le début de l’année
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