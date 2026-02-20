 Aller au contenu principal
Argus relève le PT de Chubb à 360 $ en raison d'une forte rétention et d'une amélioration des marges
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février - ** Argus Research relève le PT sur l'assureur Chubb CB.BN de 308 $ à 360 $, ce qui implique une hausse de 9,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les taux de rétention restent élevés, les marges s'améliorent et la société enregistre une croissance de ses activités à l'étranger

** En juin 2023, Berkshire Hathaway a annoncé qu'elle avait pris une participation de 6,4 % dans CB et les dépôts récents ont montré un achat supplémentaire de 2,9 millions d'actions au quatrième trimestre 25, selon la maison de courtage

** CB est maintenant la huitième plus grande participation dans le portefeuille de Berkshire, et Berkshire est maintenant le quatrième plus grand actionnaire des actions en circulation de CB - Argus

** 11 des 26 analystes évaluent l'action comme "achat fort" ou "achat", 13 comme "maintien" et 2 comme "vente" ou "vente forte"; leur PT médian est de 337,50 $ - données compilées par LSEG

** En date de la dernière clôture, CB a augmenté de 5,4 % depuis le début de l'année

