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Argenx va racheter Forte Biosciences pour environ 2,2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 07:13
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La société belgo-néerlandaise spécialisée en immunologie argenx ARGX.BR va racheter Forte Biosciences FBRX.O afin d'ajouter à son portefeuille le médicament expérimental FB102 destiné au traitement des maladies auto-immunes, a annoncé lundi la société.

Argenx versera 77 dollars par action en numéraire, valorisant ainsi le développeur de médicaments américain à environ 2,2 milliards de dollars, dans le cadre d'une opération qui lui permettra d'acquérir un anticorps anti-CD122, premier de sa catégorie, qui s'est révélé prometteur à un stade précoce dans le traitement du vitiligo et de la maladie cœliaque.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fusions / Acquisitions

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