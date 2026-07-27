Argenx va racheter Forte Biosciences pour environ 2,2 milliards de dollars

La société belgo-néerlandaise spécialisée en immunologie argenx ARGX.BR va racheter Forte Biosciences FBRX.O afin d'ajouter à son portefeuille le médicament expérimental FB102 destiné au traitement des maladies auto-immunes, a annoncé lundi la société.

Argenx versera 77 dollars par action en numéraire, valorisant ainsi le développeur de médicaments américain à environ 2,2 milliards de dollars, dans le cadre d'une opération qui lui permettra d'acquérir un anticorps anti-CD122, premier de sa catégorie, qui s'est révélé prometteur à un stade précoce dans le traitement du vitiligo et de la maladie cœliaque.

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