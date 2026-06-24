argenx subit des prises de profits malgré l'avis positif de KBC Securities

(Zonebourse.com) - argenx est victime de prises de bénéfices après un gain de 6,58% au cours des trois précédentes séances. Le titre signe même la plus forte baisse de l'indice BEL 20 à Bruxelles avec un repli de 5,39%, à 769,20 euros, malgré une note positive de KBC Securities.
Les analystes de la banque belge reviennent sur la communication de la société spécialisée en immunologie de la veille. La conférence R&D organisée par argenx était axée sur la myosite et les prochains résultats de l'essai de phase 3 Alkivia.
KBC Securities a notamment retenu que la principale nouveauté était l'ajustement de l'analyse principale et de la stratégie d'enregistrement, qui se concentreront désormais sur la MNIM (myopathie nécrotante à médiation immunitaire) et la DM (dermatomyosite). Les analystes relèvent que cette mise à jour écarte la PM (polymyosite), mais cela ne réduit la population cible que de 10 000 patients.
La banque belge pense que le volet MNIM de l'analyse est largement dérisqué, car il présente les preuves les plus solides liant les taux d'anticorps à l'activité de la maladie.
La recommandation des analystes reste à l'achat, et la cible de cours à 900 euros, soit un potentiel de hausse de près de 10%.
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