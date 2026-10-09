argenx reprend des couleurs, Orange perd du jus

(Zonebourse.com) - Tryg bondit après des résultats supérieurs aux attentes, tandis qu'Argenx rebondit dans un contexte de forte volatilité, soutenu par les analystes. Modern Times Group décroche après le report de l'introduction en Bourse de sa filiale PlaySimple, tandis qu'Orange pâtit des inquiétudes entourant le secteur américain des télécommunications.

Actions en hausse

Banca Generali ( 4,9%) : la société italienne de gestion de fortune profite des spéculations autour d'une recomposition du capital de Generali. L'acquisition de Monte dei Paschi par Intesa Sanpaolo donnerait à cette dernière une participation de 13,2% dans l'assureur, ravivant les anticipations de mouvements capitalistiques.

argenx ( 4,7%) : la biotech belge rebondit après sa lourde déconvenue de la veille. Le titre bénéficie du soutien renouvelé de Goldman Sachs et Bernstein, qui maintiennent leurs recommandations à l'achat malgré des objectifs de cours revus à la baisse. Goldman Sachs ramène le sien de 982 à 954 euros, tandis que Bernstein, par la voix de Justin Smith, le fixe désormais à 955 euros.

Tryg ( 3,5%) : l'assureur danois publie des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec un bénéfice net dépassant le consensus des analystes. Les revenus d'assurance progressent de 4,1%, à 10 591 millions de couronnes, conformément aux prévisions.

Cloetta ( 3,1%) : le confiseur suédois profite du relèvement de recommandation de SB1 Markets, qui passe de "neutre" à "achat", avec un objectif de cours de 62 couronnes. La banque rehausse également de 3% à 4% ses prévisions de résultats pour 2027 et 2028.

bioMérieux ( 2,9%) : le spécialiste français du diagnostic in vitro bénéficie du relèvement de l'objectif de cours de Morgan Stanley, de 66 à 71 euros. La banque maintient toutefois sa recommandation à "sous-pondérer".

Hexagon ( 2,8%) : le spécialiste suédois des technologies de mesure annonce l'acquisition de l'éditeur de logiciels Rocscience pour 535 millions de dollars. La société affiche une marge EBITAc supérieure à 40% et devrait réaliser près de 50 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2026. Parallèlement, JP Morgan relève sa recommandation à "surpondérer" et porte son objectif de cours de 90 à 125 couronnes.

Actions en baisse

Modern Times Group (-17,5%) : le groupe suédois de divertissement numérique plonge après le report de l'introduction en Bourse de sa filiale PlaySimple. L'opération est repoussée en raison de conditions de marché défavorables en Inde, décevant les investisseurs qui comptaient sur cette cotation pour faire ressortir la valeur de la filiale.

SSP Group (-3,8%) : le propriétaire de l'enseigne Upper Crust revoit légèrement à la baisse ses perspectives annuelles. Le groupe table désormais sur un résultat d'exploitation de 230 millions de livres sterling, pénalisé par une fréquentation aérienne modérée en Amérique du Nord et les répercussions du conflit au Moyen-Orient sur la demande.

Atrium (-2,5%) : la foncière suédoise déçoit avec un résultat net d'exploitation de 538 millions de couronnes au troisième trimestre, contre 555 millions attendus. Le taux de vacance grimpe par ailleurs de 13,5% à 14,3%. SB1 Markets et Pareto anticipent une révision à la baisse des estimations de bénéfice par action.

Orange (-2,4%) : l'opérateur français pâtit des inquiétudes entourant le secteur américain des télécommunications après l'annonce d'un accord conclu par SpaceX pour acquérir des licences de fréquences mobiles aux États-Unis. Cette opération pourrait permettre à Starlink Mobile de devenir un opérateur mobile à part entière sur le marché américain, plutôt que de se limiter à fournir une connectivité satellitaire aux opérateurs existants.

Rheinmetall (-1,1%) : le groupe allemand de défense recule après la dégradation de Berenberg, qui abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver" et réduit son objectif de cours de 1 600 à 1 020 euros. La banque pointe les incertitudes entourant la croissance du groupe au-delà de 2030. Bernstein conserve en revanche son opinion favorable, avec un objectif de 1 200 euros.

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