Argenx reçoit le soutien de DZ Bank après l'abandon d'études de phase 3

(AOF) - Argenx (+0,05%, à 728,60 euros) a reçu le soutien de DZ Bank. Les analystes estiment que la décision récente d’arrêter les études sur l’Efgartigimod, destiné à traiter l’orbitopathie thyroïdienne (TED) modérée à sévère, est positive. Selon eux, "elle souligne une rigueur dans la gestion des dépenses de R&D pour éviter les dérives budgétaires, une discipline que l’on ne retrouve pas partout dans le secteur".
Partant, DZ Bank a débuté le suivi du titre du belge Argenx avec une recommandation à l'Achat et une cible de cours de 889 euros, soit un potentiel de hausse d'environ 22% par rapport à la clôture de jeudi.
Lundi dernier, la société a décidé d'interrompre les études de phase 3 évaluant l'Efgartigimod en formulation sous-cutanée chez des adultes atteints d'orbitopathie thyroïdienne (TED) modérée à sévère. La décision a été prise après la recommandation d'un comité indépendant de surveillance des données d'arrêter les essais.
Argenx avait toutefois précisé que son traitement avait été bien toléré.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer