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argenx profite d'une note d'UBS
information fournie par AOF 22/06/2026 à 11:57

(Zonebourse.com) - argenx se dirige vers une deuxième séance de hausse d'affilée ( 2,92%, à 796,40 euros), après la publication d'une note d'UBS.

Lors de conversations avec des investisseurs, la banque suisse relève que le sentiment envers le secteur pharmaceutique et des biotechnologies en Europe reste faible. Certains commencent à chercher de nouvelles idées au-delà des grandes capitalisations du secteur et considèrent des acteurs de la trempe d'argenx comme une valeur potentiellement sûre à détenir. UBS qualifie la société de biotech de haute qualité, génératrice de revenus et rentable.

Toujours selon les analystes, le risque de baisse est largement limité par la solidité de l'activité de base, où Vyvgart, sur la base de ses indications actuelles, est en bonne voie pour générer un pic de ventes de 6 milliards de dollars de cette année.

Au premier trimestre, ce traitement a généré 1,3 milliard d'euros de ventes nettes de produits, contre 0,8 milliard d'euros un an plus tôt. Le Vyvgart est actuellement la seule molécule commercialisée par argenx. Elle est autorisée pour le traitement de la myasthénie généralisée, la polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique et le purpura thrombopénique immunologique.

Parmi les potentiels catalyseurs à la hausse pour le titre, UBS attend la publication des résultats de phase 3 de Vyvgart dans la myosite, qui sont attendus au troisième trimestre. La banque suisse estime que ces résultats pourraient offrir un potentiel de hausse substantiel, mais que le Brepocitinib de Roivant est un concurrent solide disposant d'un avantage temporel significatif dans le sous-type le plus important de la myosite.

Partant, les analystes pensent que les données du Vyvgart devront être largement positives, et pas seulement "globalement positives" pour générer une hausse significative du cours de l'action (plus de 20%) à court terme.

UBS affiche une opinion neutre sur la valeur, assortie d'un objectif de cours de 850 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 22/06/2026 à 11:57:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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