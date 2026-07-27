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argenx met la main sur Forte Biosciences
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 07:44
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argenx indique avoir conclu un accord définitif pour acquérir Forte Biosciences, une entreprise biopharmaceutique en phase clinique, moyennant 77 USD par action en numéraire, soit une valeur totale des fonds propres d'environ 2,2 MdsUSD.

FB102, le programme principal de Forte Biosciences, élargit le portefeuille de médicaments immunologiques différenciés d'argenx, en y ajoutant un anticorps anti-CD122 de premier ordre disposant d'une preuve de concept clinique dans le vitiligo et la maladie coeliaque, ainsi que d'un potentiel pour traiter plusieurs maladies auto-immunes.

En effet, Forte Biosciences a dévoilé, le 9 juillet, des données positives de phase 1b dans le vitiligo, démontrant un bénéfice statistiquement significatif. De plus, des données positives de phase 1b sur la maladie coeliaque ont été publiées l'an dernier, avec des résultats de phase 2 attendus au 2e semestre.

Au-delà de la maladie coeliaque et du vitiligo, FB102 présente un potentiel pour traiter l'alopécie areata et d'autres maladies auto-immunes, ce qui soutient son profil en tant qu'opportunité de "pipeline dans un produit", d'après la société spécialisée dans l'immunologie.

Selon les termes de l'accord, argenx lancera une offre publique d'achat en numéraire afin d'acquérir l'ensemble des actions ordinaires en circulation de Forte Biosciences au prix de 77 USD par action, soit une prime d'environ 86% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes depuis le 9 juillet.

La transaction n'est soumise à aucune condition de financement et sera intégralement financée par la trésorerie disponible. Elle devrait être finalisée au 3e trimestre 2026, sous réserve des conditions habituelles, dont l'apport à l'OPA d'au moins la majorité des actions en circulation.

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