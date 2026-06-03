argenx dévoile des données sur son Vyvgart

La société d'immunologie a annoncé la présentation de nouvelles données évaluant le Vyvgart, son seul traitement commercialisé, dans le cadre de maladies rhumatismales auto-immunes, notamment la myosite et le syndrome de Sjörgen. Les données seront présentées lors du congrès 2026 de l'Alliance européenne des associations de rhumatologie, qui se tiendra du 3 au 6 juin à Londres.

L'étude d'extension Alkivia en cours inclus des patients ayant terminé un essai de phase 2 de 24 semaines. Elle comprend des patients qui ont poursuivi le traitement par efgartigimod (Vyvgart) et ceux qui sont passés du placebo à l'efgartigimod. Les résultats présentés lors du congrès constituent une analyse intermédiaire jusqu'à la semaine 52.

Les résultats ont montré le maintien de l'amélioration majeure du TIS (un indice composite basé sur un ensemble de six mesures clés comme la force musculaire, les évaluations globales de l'activité de la maladie...). A 52 semaines, 37,5 % des patients ayant reçu de l'efgartigimod de manière continue ont maintenu leur amélioration majeure du TIS obtenue à la semaine 24. De même, 33,3 % des patients passés du placebo à l'efgartigimod ont atteint une amélioration majeure comparable du TIS. Les taux d'amélioration modérée du TIS étaient également similaires entre les groupes, s'élevant respectivement à 75,0 % et 66,7 %.

En parallèle, les patients sous efgartigimod continu ont maintenu une amélioration cliniquement significative jusqu'à 52 semaines, avec un TIS moyen de 52,19. Les patients passés du placebo à l'efgartigimod ont obtenu une amélioration comparable, avec un TIS moyen de 49,62 à la semaine 52.

Enfin, le profil de sécurité est resté constant tout au long de l'étude, sans augmentation des événements indésirables liés à une exposition plus longue.