Argentine: le peso et la Bourse s'envolent après la victoire de Milei aux législatives de mi-mandat

Un détail de la façade du bâtiment de la Bourse de Buenos Aires. Photo prise le 7 avril 2025 ( AFP / JUAN MABROMATA )

Le peso argentin s'est envolé lundi tout comme la Bourse de Buenos Aires, au lendemain du large succès du président ultralibéral de l'Argentine, Javier Milei, dont le parti a recueilli un peu plus de 40% des voix au niveau national, aux législatives de mi-mandat dimanche.

Après environ une heure d'échanges, la devise argentine s'échangeait à 1.370 pesos pour un dollar au taux officiel affiché par la banque publique Banco Nacion vers 11H00 (14H00 GMT), soit une appréciation spectaculaire de près de 9,5% par rapport à la clôture vendredi.

Le Merval, principal indice de la Bourse de Buenos Aires, a pour sa part décollé de plus de 20% dans les premiers échanges.

Par ailleurs, le taux d'emprunt de l'Argentine à échéance 10 ans baissait fortement lundi. Le taux auquel l'Argentine emprunte sur dix ans s'établissait à 10,51% lundi, contre 14,34% vendredi, soit une baisse de 3,83 points de pourcentage, une variation particulièrement importante sur le marché de la dette souveraine.

Javier Milei a obtenu dimanche un éclatant vote de confiance pour poursuivre ses réformes, après son large succès aux législatives de mi-mandat. Il a recueilli un peu plus de 40% des voix au niveau national, renforçant considérablement sa base parlementaire, et donc sa capacité à faire passer des législations.

Le résultat, qui a fait mentir de nombreux sondages, est un immense soulagement pour l'exécutif argentin. L'incertitude liée au scrutin, au maintien ou pas du cap d'austérité, avait placé l'économie argentine, et sa monnaie, sous une intense pression des marchés financiers depuis deux mois.

Cela avait déclenché ces dernières semaines la promesse d'une aide massive de son allié américain Donald Trump, avec un bémol: les Etats-Unis ne seraient "pas si généreux", si Javier Milei perdait.

Donald Trump a dans la nuit de samedi à dimanche adressé ses félicitations à Javier Milei pour sa "victoire écrasante". "Notre confiance en lui a été justifiée par le peuple argentin", a-t-il réagi sur son réseau Truth Social.

Le résultat de dimanche "conforte probablement les accords avec Washington, prévoyant que les États-Unis fournissent un mécanisme d'échange de devises de 20 milliards de dollars américains, ainsi que 20 milliards de dollars supplémentaires de prêts privés", a expliqué Benjamin Picton, analyste chez Rabobank.