L'Europe finit dans le vert, les espoirs commerciaux au centre de l'attention

La bourse Euronext est photographiée dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert lundi, alors que les signes d'apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis encouragent les investisseurs, au début d'une semaine qui sera dominée par les réunions des banques centrales et les résultats des méga-capitalisations.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,16% à 8.239,18 points. A Francfort, le Dax a avancé de 0,28% et à Londres, le FTSE 100 a monté de 0,09%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,64%, le FTSEurofirst 300 a progressé de 0,28% et le Stoxx 600 a avancé de 0,21%.

Ce lundi, les marchés ont concentré leur attention sur les nouvelles du front commercial.

Dimanche, le président américain Donald Trump s'est dit confiant dans la conclusion d'un accord avec son homologue chinois Xi Jinping, qu'il devrait rencontrer jeudi en Corée du Sud, après que des hauts responsables des deux pays sont parvenus à un consensus préliminaire sur des négociations commerciales.

Un accord commercial entre les deux puissances pourrait suspendre la hausse des droits de douane américains contre Pékin, ainsi que les contrôles chinois sur les exportations de terres rares, ont déclaré des responsables américains.

"La tournée asiatique de Donald Trump occupe le centre de l'attention cette semaine, les marchés mondiaux étant focalisés sur sa rencontre très attendue avec le président chinois Xi Jinping jeudi", estime Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone.

Les investisseurs attendent également les réunions importantes des banques centrales prévues cette semaine pour obtenir des indications sur la politique monétaire.

La Réserve fédérale américaine (Fed) devrait réduire ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de mercredi, une opinion soutenue par les données publiées vendredi indiquant que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté légèrement moins que prévu en septembre. Cependant, le "shutdown" et son impact sur les données restent préoccupants.

La Banque centrale européenne (BCE) devrait maintenir ses taux inchangés cette semaine.

VALEURS

Exosens a terminé sur un repli de 1,79% après avoir grimpé d'environ 4% durant la séance. Le groupe a fait état lundi d'un chiffre d'affaires en hausse de 23,2% sur les neuf premiers mois de l'année, citant une "dynamique favorable des marchés finaux de la défense".

Schneider Electric, porté par un relèvement de recommandation de Morgan Stanley, a gagné 2,01%.

A WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,52%, le Standard & Poor's-500 de 0,98% et le Nasdaq de 1,60%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le moral des entrepreneurs allemands s'est amélioré plus que prévu en octobre, montre une enquête de l'institut Ifo publiée lundi.

La croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro a augmenté en septembre, selon les données publiées lundi par la Banque centrale européenne (BCE).

CHANGES

Le dollar est en baisse, l'optimisme suscité par un éventuel accord commercial entre les États-Unis et la Chine ayant stimulé l'appétit pour le risque et réduit la demande pour le billet vert.

Le dollar perd 0,07% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,11% à 1,1638 dollar.

TAUX

Les rendements américains sont en hausse.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 0,7 point de base à 4,0045%. Le deux ans gagne 2,3 points de base à 3,5074%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans perd 0,6 point de base à 2,6185%. Le deux ans gagne 0,1 point de base à 1,9804%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent après avoir reculé en début de séance, l'optimisme suscité par l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine ayant compensé les inquiétudes liées à la faiblesse de la demande de brut.

Le Brent avance de 0,05% à 65,97 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,23% à 61,64 dollars.

MÉTAUX

Vers 16h41 GMT, le cours de l'or au comptant recule de 2,88% à 3.993,67 dollars l'once avec les signes d'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)