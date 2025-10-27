A la préfecture de police de Paris, passage de relais entre Laurent Nunez et Patrice Faure

Le nouveau préfet de police de Paris Patrice Faure (G) avec le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, à la préfecture de police de Paris, le 27 octobre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a installé officiellement lundi le nouveau préfet de police de Paris Patrice Faure lors d'une cérémonie aux accents de passation de pouvoirs.

Dans la vaste cour de la préfecture de police de Paris (PP), c'était lundi une configuration inédite, avec un ministre fixant les orientations de la feuille de route de son successeur immédiat.

Nommé place Beauvau il y a tout juste quinze jours, Laurent Nuñez en a profité pour faire ses adieux à la PP et ses 43.000 agents.

Non sans prévenir Patrice Faure qu'il aurait un "oeil particulièrement attentif" sur cette maison qu'il a dirigée durant trois ans.

De ce fait, a-t-il ajouté, "je serai plus soucieux et plus exigeant à l'égard de la préfecture de police et à l'endroit de celui à qui je la confie".

Parmi les priorités fixées à son successeur, Laurent Nuñez a cité la lutte contre la délinquance, celle contre l'insécurité, contre "l'hydre islamiste" et "la lutte contre "l'entrisme" érigée au rang de "troisième bataille".

A l'origine de la réforme de la police nationale avec son volet relatif à la police judiciaire, critiqué par les policiers de PJ et des magistrats, le ministre a demandé à Patrice Faure de "décloisonner" la direction de la police judiciaire de la PP et la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP).

Il s'agit d'étendre la réforme de la police à la PP, avec l'objectif de réduire le stock des procédures judiciaires en cours.

Laurent Nuñez a en outre donné comme "priorité absolue" au nouveau préfet de police de Paris "la reconduite des étrangers qui menacent l'ordre public et piétinent les fondements de notre République"

Patrice Faure, nommé mercredi dernier en Conseil des ministres, est un proche d'Emmanuel Macron dont il était le directeur de cabinet à l'Elysée.

Son installation officielle est intervenue au lendemain de l'interpellation de deux hommes suspectés d'avoir participé au cambriolage retentissant des bijoux de la Couronne au musée du Louvre le 19 octobre.

Ce casse, dont le préjudice est estimé à 88 millions d'euros, était sur toutes les lèvres des invités - policiers, magistrats, élus, hauts fonctionnaires - à cette cérémonie très protocolaire.