Argenterie au sang bleu (Odiot)

Argenterie au sang bleu

DERNIÈRE NEWS

La seule activité d’Odiot, la vaisselle d’ultra luxe, est uniquement limitée par sa capacité de production. La réputation d’Odiot s’étend sur plus de 3 siècles avec ses propriétés intellectuelles encapsulées dans des milliers de designs et moules. Odiot devrait trouver sa croissance dans l’améliorations de ses processus de fabrication et dans ses investissements dans la marque.

ACTUALITÉ

Odiot SAS est depuis 2025 le seul actif de sa société mère Odiot SA, née Well SA. Le nouveau propriétaire et dirigeant a restructuré le bilan d’Odiot et initié les premières étapes d’une importante mise à jour de la production. Les bénéfices de 2025 devraient être à peu près à l’équilibre avec une forte expansion des ventes envisagée (X2 entre 2025 et 2027).

La société se spécialise dans la vaisselle/argenterie ultra-luxe. La demande est plutôt indifférente au prix car elle est déclenchée par des conseillers tiers pour des ménages extrêmement riches ou par des achats institutionnels. Jusqu’à un certain point, la haute teneur en métaux précieux fait des pièces de table uniques d’Odiot un stockage de valeur.

En tant qu’entreprise renaissante avec une vaste propriété intellectuelle et des compétences de fabrication uniques, Odiot doit renforcre sa capacité de production pour répondre à la demande croissante. Son objectif n’est pas les volumes mais simplement de répondre à la demande qui ne peut être satisfaite avec une fabrication jusqu’ici inefficace.

L’investissement est en cours à la fois dans une productivité plus élevée et une reconnaissance de la marque sur les marchés d’exportation lointains.

Le besoin de financement pour la relance a été couvert pour moitié environ en 2025. 2026 devrait nécessiter 2M€ supplémentaires pour mettre l’entreprise sur une base solide.

ANALYSE

Le modèle d’affaires d’Odiot est aussi solide que simple : dépoussierer une très ancienne marque abandonnée par ses précédents propriétaires. Il s’agit essentiellement d’élargir un peu la réputation au-delà du cercle des acheteurs professionnels et surtout de trouver le moyen d’augmenter la capacité de production sans perdre les caractéristiques de l’artisanat qui font la valeur de la marque.

IMPACT

Les contraintes de capacité durables semblent avoir limité le développement des ventes en 2025 malgré une augmentation rapide des investissements en équipements. Nous avons supposé que les revenus d’environ 2M € ne laisseront pas grand-chose sur la table en terme de bénéfices nets. En tant qu’ancienne société de portefeuille, Odiot SA comptabilisera également une perte non monétaire de 2M € associée au nettoyage de son portefeuille.