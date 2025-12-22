 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Argenterie au sang bleu (Odiot)
information fournie par AlphaValue 22/12/2025 à 09:49

Argenterie au sang bleu

DERNIÈRE NEWS

La seule activité d’Odiot, la vaisselle d’ultra luxe, est uniquement limitée par sa capacité de production. La réputation d’Odiot s’étend sur plus de 3 siècles avec ses propriétés intellectuelles encapsulées dans des milliers de designs et moules. Odiot devrait trouver sa croissance dans l’améliorations de ses processus de fabrication et dans ses investissements dans la marque.

ACTUALITÉ

Odiot SAS est depuis 2025 le seul actif de sa société mère Odiot SA, née Well SA. Le nouveau propriétaire et dirigeant a restructuré le bilan d’Odiot et initié les premières étapes d’une importante mise à jour de la production. Les bénéfices de 2025 devraient être à peu près à l’équilibre avec une forte expansion des ventes envisagée (X2 entre 2025 et 2027).

La société se spécialise dans la vaisselle/argenterie ultra-luxe. La demande est plutôt indifférente au prix car elle est déclenchée par des conseillers tiers pour des ménages extrêmement riches ou par des achats institutionnels. Jusqu’à un certain point, la haute teneur en métaux précieux fait des pièces de table uniques d’Odiot un stockage de valeur.

En tant qu’entreprise renaissante avec une vaste propriété intellectuelle et des compétences de fabrication uniques, Odiot doit renforcre sa capacité de production pour répondre à la demande croissante. Son objectif n’est pas les volumes mais simplement de répondre à la demande qui ne peut être satisfaite avec une fabrication jusqu’ici inefficace.

L’investissement est en cours à la fois dans une productivité plus élevée et une reconnaissance de la marque sur les marchés d’exportation lointains.

Le besoin de financement pour la relance a été couvert pour moitié environ en 2025. 2026 devrait nécessiter 2M€ supplémentaires pour mettre l’entreprise sur une base solide.

ANALYSE

Le modèle d’affaires d’Odiot est aussi solide que simple : dépoussierer une très ancienne marque abandonnée par ses précédents propriétaires. Il s’agit essentiellement d’élargir un peu la réputation au-delà du cercle des acheteurs professionnels et surtout de trouver le moyen d’augmenter la capacité de production sans perdre les caractéristiques de l’artisanat qui font la valeur de la marque.

IMPACT

Les contraintes de capacité durables semblent avoir limité le développement des ventes en 2025 malgré une augmentation rapide des investissements en équipements. Nous avons supposé que les revenus d’environ 2M € ne laisseront pas grand-chose sur la table en terme de bénéfices nets. En tant qu’ancienne société de portefeuille, Odiot SA comptabilisera également une perte non monétaire de 2M € associée au nettoyage de son portefeuille.

Copyright © 2025 AlphaValue

Cette analyse a été élaborée par AlphaValue et diffusée par BOURSORAMA le 22/12/2025 à 09:49:25.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BAINS MER MONACO : Les signaux haussiers sont intacts
    BAINS MER MONACO : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 22.12.2025 11:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • CHRISTIAN DIOR : La situation technique est plutôt incertaine
    CHRISTIAN DIOR : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 22.12.2025 11:31 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 22.12.2025 11:27 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,10% pour le Dow Jones .DJI , de 0,36% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,56% pour le Nasdaq. * SECTEUR DE L'IA

  • Nexans (Crédit: / Nexans)
    Nexans négocie avec Motherson pour la vente d’Autoelectric
    information fournie par AOF 22.12.2025 11:24 

    (AOF) - Nexans annonce aujourd’hui être entré en négociations exclusives avec Samvardhana Motherson International Limited (Motherson est un fournisseur mondial de systèmes et de composants automobiles) pour la vente de ses activités de faisceau de câblage Autoelectric ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank