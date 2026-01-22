Argan table sur +4% de revenus locatifs en 2026, après +7% en 2025

Argan ARGAN.PA a dévoilé jeudi ses objectifs pour 2026, comprenant un ralentissement de la croissance de ses revenus locatifs, tandis que ces derniers ont dépassé l'objectif fixé en 2025.

Dans un communiqué, le groupe a fait état de 212,0 millions d'euros de revenus locatifs pour l'ensemble de l'année 2025, dépassant ainsi son objectif relevé à 211 millions d'euros en septembre dernier. Il s'agit également d'une hausse de 7% sur un an.

Pour 2026, Argan a toutefois annoncé tabler sur une croissance de 4% de ses revenus locatifs, à 220 millions d'euros.

Le résultat net consolidé a quant à lui enregistré une baisse de 4% en 2025, à 9,6 euros par action contre 10 euros par action un an plus tôt.

Fin 2025, la dette financière brute d’Argan s'est établie à 1,7 milliard d'euros. Le coût de la dette devrait passer de 2,10% à environ 3%.

Pour 2026, le groupe a déclaré avoir sécurisé 165 millions d'euros d’investissements.

Argan a également annoncé le refinancement de son obligation de 500 millions d'euros, émise en 2021 et arrivant à échéance le 17 novembre prochain.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Kate Entringer)