Argan signe un nouveau bail de 10 000 m2 pour son entrepôt d'Augny
18/02/2026

Argan annonce la relocation de son site logistique AutOnom® situé à Augny (57), dans la région de Metz, à la société MPM Group, acteur de référence dans le domaine des solutions professionnelles de sonorisation, d'éclairage, de vidéo et de structures scéniques.

Cette plateforme logistique de dernière génération développe une surface d'environ 10 000 m2 d'entrepôt et de bureaux. Ce site servira de hub logistique et technique à MPM Group, qui a pour objectif d'y stocker son matériel et d'assurer sa préparation.

"Ce nouvel outil de travail moderne permettra de regrouper plusieurs sites existants, d'optimiser notre organisation logistique et d'améliorer significativement les conditions de travail de nos collaborateurs. Il constituera également une véritable vitrine du savoir-faire et des engagements de MPM Group." a déclaré Thomas Iannucci, Directeur Général Associé MPM Group.

