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Argan révise à la hausse l'objectif annuel des revenus locatifs au titre de 2026
information fournie par Zonebourse 01/07/2026 à 18:00

Argan enregistre des revenus locatifs de 109,7 MEUR au 1er semestre 2026, en hausse de 4 % par rapport au 1er semestre 2025.

La croissance du premier semestre provient pour l'essentiel de l'effet année pleine des livraisons de 2025, complétées de la révision des loyers ( 0,6 %) au 1er janvier 2026.

La Société a par ailleurs retrouvé un taux d'occupation de 100 % depuis le premier trimestre 2026 avec la location à la société JS Logistics de 32 000 m² auparavant vacants sur le site du Coudray-Montceaux (région parisienne).

Argan révise à la hausse l'objectif annuel des revenus locatifs au titre de 2026 et vise désormais au moins 221 MEUR, soit une progression de 4 % par rapport à 2025.

Le programme des investissements sécurisés pour 2026 atteint 160 MEUR ; les acquisitions représentent près de 120 MEUR d'investissements. Le rendement moyen total des investissements de 2026 est supérieur à 6 %, avec plus de 140 MEUR d'ores et déjà livrés au travers de 6 projets.

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