Argan-Revenus locatifs au T2 +4%, confirmation des objectifs actualisés

Argan ARGAN.PA a enregistré lundi une hausse de 4% sur un an de ses revenus locatifs au premier semestre, à 109,7 millions d'euros, la foncière française soulignant "la maîtrise de son endettement" dans un "environnement macroéconomique et géopolitique qui demeure turbulent".

"Le résultat net récurrent par action s’établit à 3 euros, en ligne avec l'objectif annuel d'environ 6 euros par action, a déclaré Jean-Claude Le Lan, fondateur et président du conseil de surveillance d'Argan, dans un communiqué.

Le spécialiste français du développement et de la location d’entrepôts a par ailleurs confirmé son objectif 2026 de revenus locatifs, actualisé au début du mois à "au moins" 221 millions d'euros contre 220 millions d'euros précédemment.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)