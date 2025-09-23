Argan retire du marché le portefeuille CARAT face à la crise politique en France

Argan ARGAN.PA a annoncé mardi qu'il retirait du marché le portefeuille CARAT constitué de quatre actifs grande distribution en raison de l'environnement politique "défavorable" en France.

Ce portefeuille, qui devait générer 130 millions d'euros de trésorerie nette, avait été mis sur le marché conformément à un plan de désendettement annoncé en début d'année.

"Entre temps, la remontée des taux longs français (OAT) dans un contexte de dégradation des finances publiques, les débats autour de la refacturation de la taxe foncière aux locataires, ainsi que la chute du gouvernement Bayrou ont changé la donne", indique Argan dans un communiqué.

Le retrait de ce portfeuille oblige le groupe à revoir ses ratios d'endettement ciblés pour 2025.

Le groupe immobilier projette désormais pour cette année un rapport dette nette sur Ebitda autour de 8,7x versus 9,2x à fin 2024, contre une prévision précédente de 8x.

"Les équilibres de flux financiers demeurent préservés, cette situation nouvelle ne créant aucune difficulté de trésorerie et n’entamant pas la capacité d’Argan à financer son activité courante et son plan d’investissements 2025-2026", assure le groupe.

