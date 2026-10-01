Argan relève encore ses prévisions annuelles de revenus locatifs

Sur les neuf premiers mois de 2026, Argan, foncière française, enregistre des revenus locatifs de 166,2 millions d'euros, en hausse de 5% par rapport à la même période de 2025. La croissance des neuf premiers mois de 2026 provient pour l'essentiel de l'effet année pleine des livraisons de 2025, complétées de la révision des loyers ( 0,6%) au 1er janvier 2026.

La société conserve, par ailleurs, un taux d'occupation EPRA de 99,9%.

Sur la base des très bonnes réalisations sur les neuf premiers mois et de solides perspectives au 4e trimestre, Argan rehausse à nouveau son objectif annuel pour les revenus locatifs au titre de 2026 et vise au moins 222 MEUR, soit une progression de 5% par rapport à 2025. Le groupe ciblait auparavant 220 MEUR.

Pour rappel, le programme des investissements sécurisés pour 2026 atteint 200 MEUR. Les acquisitions représentent près de 130 MEUR d'investissements et le rendement moyen total des investissements de 2026 est supérieur à 6%.