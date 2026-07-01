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Argan rehausse légèrement son objectif 2026 de revenu locatif
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 17:45

Argan ARGAN.PA a relevé mercredi d'au moins un million d'euros son objectif annuel de revenu locatif, la foncière française citant les réalisations du premier semestre, l’effet année pleine des livraisons de 2025 et la révision des loyers au 1er janvier 2026.

Le spécialiste français du développement et de la location d’entrepôts déclare dans un communiqué viser désormais des revenus locatifs d'au moins 221 millions d'euros en 2026, en hausse de 4% sur un an, contre un objectif précédent de 220 millions d'euros.

Sur la période avril-juin, les revenus locatifs ont grimpé de 5% pour atteindre 55,3 millions d'euros et s'établir à 109,7 millions pour le premier semestre, en hausse de 4% sur un an, Argan attribuant cette croissance à l’effet année pleine des livraisons de 2025 et la révision de +0,6% des loyers au 1er janvier 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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