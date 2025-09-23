Argan ralentit le rythme de son désendettement au bénéfice de sa croissance
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 08:45
Argan a décidé de retirer du marché le portefeuille CARAT compte-tenu d'un environnement défavorable.
'La remontée des taux longs français (OAT) dans un contexte de dégradation des finances publiques, les débats autour de la refacturation de la taxe foncière aux locataires, ainsi que la chute du gouvernement Bayrou ont changé la donne' indique le groupe.
Le groupe indique que les ratios d'endettement ciblés pour fin 2025 sont, de ce fait, légèrement modifiés.
Argan projette dorénavant un ratio LTV de 41,5 % à taux de capitalisation hors droits constant de 5,25 % versus 43,1 % à fin 2024 pour un objectif initial de 40% et un rapport dette nette sur EBITDA autour de 8,7x versus 9,2x à fin 2024 (pour une prévision de 8x1).
La décision annoncée ce jour conforte la croissance des revenus à court et moyen-terme.
Les objectifs de revenus locatifs et de résultat net récurrent sont rehaussés d'un million d'Euros chacun à 211 MEUR (soit + 7 % par rapport à 2024) et 152 MEUR 1 (+11 %).
La croissance des revenus 2026, significativement plus favorable, sera précisée le 22 janvier prochain à l'occasion de la présentation des résultats 2025 et des objectifs 2026.
Valeurs associées
|64,1000 EUR
|Euronext Paris
|-0,93%
