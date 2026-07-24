Argan projette une fusion avec WDP

Argan fait part d'un projet de fusion transfrontalière par échange d'actions avec WDP, qui "permettra de bâtir une plateforme s'étendant sur huit pays, de générer une croissance relutive et de créer une valeur immédiate pour les actionnaires de chacune des sociétés".

Le projet prévoit l'attribution de trois actions WDP nouvellement émises pour chaque action Argan. Argan proposera également à son assemblée générale de procéder à une distribution exceptionnelle de 11 EUR par action avant la réalisation de la fusion, représentant une valorisation implicite totale de 79,22 EUR par action Argan.

Les assemblées générales extraordinaires devraient se tenir en novembre 2026, la réalisation de la fusion étant attendue au 1er trimestre 2027, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises et d'un rescrit fiscal en France concernant l'opération.

Le projet de fusion est soutenu à l'unanimité par les conseils d'administration et de surveillance des deux sociétés, ainsi que par les principaux actionnaires de référence : la famille Le Lan, la famille De Pauw et Crédit Agricole Assurances, par l'intermédiaire de sa filiale Predica.