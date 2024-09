Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Argan: nouvelle nomination au sein du directoire information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 17:56









(CercleFinance.com) - Argan fait savoir que son Conseil de Surveillance a décidé, sur proposition du Comité des Nominations et Rémunérations, de nommer Stéphane Cassagne en qualité de membre du Directoire à compter du 1er septembre 2024.



Stéphane Cassagne dispose 'd'une grande expérience du secteur de la logistique' pour avoir précédemment occupé différentes fonctions de direction au sein du groupe GEODIS.



Au-delà de son expertise des métiers de la logistique et de l'immobilier, il connait particulièrement bien ARGAN pour avoir été membre du Conseil de Surveillance entre 2019 et 2021.









Valeurs associées ARGAN 75,80 EUR Euronext Paris +0,93%