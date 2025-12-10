 Aller au contenu principal
Argan, EssilorLuxottica, Valneva...les valeurs à suivre demain à Paris -
information fournie par AOF 10/12/2025 à 18:33

(AOF) - Argan

Argan a annoncé avoir sécurisé deux nouveaux clients-locataires au travers de l'acquisition de trois sites en développement et d'ores-et-déjà entièrement loués à Ferrero et Puma. Le premier immeuble destiné à Puma a été construit près de Strasbourg (67) sur la zone logistique de Vendenheim. Dès le début de l'année 2026, ce site de 42 000 mètres carrés accueillera les équipes de l'équipementier sportif dans le cadre d'un bail long terme de 9 années fermes.

Exosens

Exosens et Theon annoncent la signature d'un contrat entre le consortium Theon/Hensoldt et l'OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) portant sur la fourniture de 100 000 jumelles Mikron aux forces armées allemandes. Il s'agit du contrat le plus important jamais conclu dans l'histoire de la technologie de vision nocturne. Ce contrat intègre 200 000 tubes 16 mm d'Exosens pour une valeur totale de plus de 500 millions d'euros et fait suite aux accords-cadres précédents visant à équiper les forces armées allemandes, avec des livraisons prévues entre 2027 et 2029.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica va collaborer avec la fondation Chips-IT, un centre italien de recherche spécialisé dans la conception avancée de circuits intégrés. Cette annonce a été faite à l'occasion de la présentation du plan stratégique 2026-2028 de la fondation. Cette collaboration vise à renforcer la position d'EssilorLuxottica dans les lunettes connectées en favorisant le développement de puces électroniques dédiées aux applications spécifiques à cette catégorie, dans le cadre de l'approche ouverte de Chips-IT.

Euroapi

Euroapi annonce que le conseil d'administration a décidé de coopter Tristan Imbert en qualité d'administrateur indépendant (sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations), sous réserve du vote de l'Assemblée Générale des actionnaires d'Euroapi le 27 mai 2026. Tristan Imbert sera nommé président du comité d'audit à compter du 1er janvier 2026, en remplacement de Rodolfo Savitzky. Ce dernier a démissionné de son poste d'administrateur indépendant.

Hunyvers

Le spécialiste de la distribution dans le domaine des véhicules de loisirs et du nautisme précisera ses résultats annuels.

Innelec Multimedia

Innelec Multimedia, spécialiste de l'entertainment et la Pop Culture, a fait état au premier semestre 2025-2026 d'une perte nette part du groupe de 1,51 million d'euros contre une perte de 3,04 millions un an plus tôt à la même période, dans un marché sous tension. Le résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions repasse en territoire positif à 0,15 million d'euros contre -1,3 million. Le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 5% à 47,85 millions d'euros. La marge brute s'affiche à 6,66 millions contre 6,52 millions au premier semestre 2024-2025.

LDLC

Le spécialiste de la high-tech signalera ses résultats du premier semestre.

Miliboo

La marque digitale d'ameublement communiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Valneva

Valneva a publié les résultats finaux positifs d'une étude de phase 2 sur la persistance des anticorps et l'innocuité de son vaccin contre le chikungunya chez les enfants. Les données ont été conformes aux premières et à celles à six mois. Ainsi, douze mois après une dose unique du vaccin une forte réponse immunitaire a été confirmée chez les enfants n'ayant pas été précédemment exposés au chikungunya avec un taux de séroréponse de 94,7%. En outre, le vaccin a été bien toléré par les enfants âgés de 1 à 11 ans et aucun problème de sécurité n'a été identifié.

Valeurs associées

