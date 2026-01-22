 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Argan dévoile des comptes 2025 en hausse
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 18:00

Argan a publié ses résultats 2025, une année que le groupe a qualifié d' "exceptionnelle ". Sur la période, les revenus locatifs se sont élevés à 212 millions d'euros, en progression de 7%.

La hausse des revenus locatifs provient de l'effet année pleine des 8 livraisons de 2024, ainsi que de la révision des loyers ( 3,45%) au premier janvier 2025.

En outre, le taux d'occupation s'est installé à plus de 99%, prolongeant une série historique d'occupation des entrepôts du groupe supérieure à 99% sur les dix dernières années.

Le résultat net récurrent part du groupe a augmenté de 13%, à 154,8 millions d'euros, avec une marge record de 73% des revenus locatifs. L'objectif d'Argan était de 152 millions d'euros.

L'exercice 2026 de la foncière devrait être dans le prolongement de 2025. Les revenus locatifs sont attendus en hausse de 4%, à 220 millions d'euros. Le résultat récurrent net par action part du groupe est quant à lui attendu stable à environ 6 euros. Enfin, le dividende devrait progresser de 6%, en passant de 3,45 à 3,65 euros.

Sur l'année en cours, le groupe entend poursuivre le renforcement de son patrimoine avec près de 165 millions d'euros d'investissements à livrer en 2026, avec un rendement moyen supérieur à 6%, au travers de 8 projets, dont trois acquisitions d'actifs.

Valeurs associées

ARGAN
64,8000 EUR Euronext Paris +0,93%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank