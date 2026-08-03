Argan dans le rouge sur une dégradation chez Jefferies

(Zonebourse.com) - Argan perd 1,3% vers 74,8 EUR à Paris, sur fond d'une dégradation de recommandation chez Jefferies, de "achat" à "conserver" sur le titre de la foncière spécialisée dans les actifs logistiques, avec un objectif de cours ajusté de 80 EUR à 79 EUR.
La banque américaine justifie cette dégradation par le projet de fusion avec WDP, annoncé il y a une dizaine de jours, une opération qui serait réalisée par échange d'actions après le versement d'un dividende exceptionnel aux actionnaires d'Argan.
"A un prix implicite d'environ 79 EUR (valeur d'actif net de 94 EUR publiée au 1er semestre ou 83 EUR après distribution des dividendes), le prix de l'offre semble juste", affirme Jefferies, notant que le cours se situe désormais à proximité de son objectif de cours.
"De plus, la probabilité qu'une offre concurrente émerge semble faible à notre avis, compte tenu de la valorisation attractive déjà proposée et des accords de soutien contraignants représentant environ 52% des droits de vote d'Argan", poursuit la banque d'affaires.
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