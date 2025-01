Argan: croissance de 8% des revenus locatifs en 2024 information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - La foncière d'immobilier logistique Argan affiche une croissance de 8% de ses revenus locatifs sur l'ensemble de l'année 2024, à 198,3 millions d'euros à fin décembre, remplissant ainsi pleinement son objectif annuel.



Alors qu'elle a maintenu une occupation de ses entrepôts de 100% pour la deuxième année consécutive, la croissance des loyers traduit l'effet année pleine des livraisons de 2023 et de celles de 2024 ainsi que de la révision des loyers (+4,6%) intervenue au 1er janvier 2024.



Conformément à son plan de marche, Argan a réalisé près de 180 millions d'euros de développements pour 170.000 m² en 2024, pour un rendement moyen des projets livrés de 6,6% contre 5,2% en 2023, et a bouclé le volume de cession prévu, pour 77 millions d'euros.



Au 31 décembre 2024, le patrimoine construit représente 3.710.000 m². À 3,91 milliards d'euros hors droits, la progression de valorisation enregistrée sur l'année (+6%) reflète essentiellement une hausse de la juste valeur du patrimoine.





Valeurs associées ARGAN 60,40 EUR Euronext Paris 0,00%