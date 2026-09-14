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Ares nomme James Garforth à la tête de son activité de prêts directs en Asie
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 06:07
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par Yantoultra Ngui

Ares Management Corp ARES.N , un gestionnaire mondial d'investissements alternatifs, a nommé James Garforth au poste de directeur de son activité de prêts directs en Asie, selon une note interne consultée lundi par Reuters.

Voici quelques détails:

* M. Garforth vient de BGH Capital à Melbourne, où il dirigeait l'activité marchés de capitaux de la société depuis 2023. Il sera basé à Hong Kong et rendra compte à Peter Graf, associé et responsable des prêts directs en Asie chez Ares, précise la note de service.

* Avant de rejoindre BGH, M. Garforth a travaillé chez KKR Capital Markets à Sydney. Il a également passé près d'une décennie chez Credit Suisse, où il a occupé des fonctions dans le domaine du financement à effet de levier et auprès de sponsors financiers à New York et à Sydney.

* M. Garforth est titulaire d'une licence en finance et économie de l'université du Queensland, selon la note de service.

* Un porte-parole de la société a confirmé ces informations.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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