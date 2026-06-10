Ares Management lève 8,5 milliards de dollars pour son fonds Pathfinder

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Source des modifications)

Le gestionnaire d'actifs alternatifs Ares Management ARES.N a annoncé mercredi avoir levé 8,5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour son dernier fonds spécialisé, soulignant l'intérêt des investisseurs pour les stratégies de crédit privé malgré les inquiétudes.

Ce nouveau fonds, le troisième de la série Pathfinder de la société, a été sursouscrit et clôturé à son plafond maximal relevé, dépassant l'objectif initial de 6,5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars et dépassant les 6,6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars levés pour son fonds Pathfinder II en 2023.

La levée de fonds a été menée à bien en moins de six mois, après son lancement en janvier 2026. Ares a indiqué que sa plateforme de crédit alternatif gérait environ 57,3 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars d'actifs au 31 mars.

Le succès de cette levée de fonds intervient alors que certains segments du secteur du crédit privé sont confrontés à un ralentissement des apports de capitaux provenant des investisseurs particuliers et fortunés, à une augmentation des demandes de rachat et à des inquiétudes concernant la qualité du crédit.

En mai, Ares Management a annoncé des résultats de levée de fonds records pour le premier trimestre, s'élevant à environ 30 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

Le gestionnaire d'actifs a élargi sa base d'investisseurs, le nombre de clients institutionnels directs ayant bondi d'environ 50 % entre 2022 et 2025.

C'est le Financial Timesqui a été le premier à faire état decette levée de fonds.