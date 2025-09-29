Ares Management acquiert Meade Pipeline pour 1,1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ares Management ARES.N a déclaré lundi qu'il avait acquis une participation de 100 % dans Meade Pipeline pour environ 1,1 milliard de dollars.