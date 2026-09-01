Ares lève 4 milliards de dollars pour un fonds dédié à la logistique au Japon, la plus importante levée de fonds jamais réalisée par cette division

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Yantoultra Ngui

Ares Management ARES.N , une société d’investissement basée aux États-Unis, a annoncé mardi que sa branche immobilière avait levé 612 milliards de yens (soit 4 milliards de dollars) pour son cinquième fonds dédié au développement logistique au Japon, ce qui représente la plus importante levée de fonds institutionnelle de type « closed-end » réalisée à ce jour par cette entité.

Le fonds, baptisé « Japan Logistics Development Partners V LP », a clôturé à son objectif maximal, appelé « hard cap », et sa taille est supérieure de près de 50 % à celle de son prédécesseur de 2021, a indiqué Ares dans un communiqué publié mardi.

Le fonds investira principalement dans le développement d’installations logistiques modernes sur les principaux marchés métropolitains japonais, notamment l’agglomération de Tokyo, celle d’Osaka et Nagoya, a précisé Ares.

La société de services immobiliers CBRE a prévu , dans un rapport, que les loyers des grandes installations logistiques multi-locataires augmenteraient dans les quatre principales zones métropolitaines du Japon d’ici fin 2027, à mesure que la demande d’espaces logistiques modernes se développe dans tout le pays.

Selon le communiqué d’Ares, le fonds a attiré des capitaux provenant de fonds de retraite, de fonds souverains, d’assureurs, d’institutions financières et d’autres grands investisseurs d’Amérique du Nord, d’Asie-Pacifique, d’Europe et du Moyen-Orient.

L'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada, qui a soutenu tous les fonds logistiques japonais depuis leur lancement en 2011, est un investisseur de référence du fonds et s'est engagé à y investir 150 milliards de yens, a précisé Ares.

« Nous continuons à voir de la valeur dans les infrastructures logistiques modernes, soutenues par une demande résiliente, l’évolution des chaînes d’approvisionnement et des perspectives favorables en matière de croissance des loyers », a déclaré Gilles Chow, directeur général et responsable de l’immobilier pour la région Asie-Pacifique chez CPP Investments.

Ares a précisé que le fonds disposait d’une capacité d’investissement totale de 1.700 milliards de yens et s’était déjà engagé dans des projets représentant environ 450 milliards de yens d’investissement total.

Marq Logistics, la plateforme immobilière logistique mondiale d’Ares, se chargera du développement et de l’exploitation de ces actifs. Selon Ares, Marq gère environ 120 millions de pieds carrés (11 millions de mètres carrés) au Japon et plus de 655 millions de pieds carrés à l’échelle mondiale au 30 juin.

Au 30 juin, Ares Management gérait plus de 671 milliards de dollars d’actifs, tandis qu’Ares Real Estate gérait environ 121 milliards de dollars d’actifs, selon le communiqué du groupe.