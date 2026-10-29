Ares lève 31 milliards de dollars grâce à la vigueur de ses levées de fonds dans les secteurs du crédit privé et des actifs réels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le géant du crédit privé s'apprête à enregistrer une année record en matière de levée de fonds

* Les entrées de capitaux se sont élevées à 31 milliards de dollars, tandis que les investissements ont atteint 34,8 milliards de dollars

* Plus de la moitié des entrées de fonds du troisième trimestre provenaient d'activités hors crédit d'Ares

* Les investissements devraient s'accélérer au quatrième trimestre

Ares Management ARES.N , l’un des plus grands gestionnaires d’actifs alternatifs au monde, a levé 31 milliards de dollars au troisième trimestre, grâce à la bonne santé de ses activités de crédit privé, d’immobilier et d’infrastructures.

La société, basée à Los Angeles, en Californie, a renforcé ses activités au-delà du crédit privé grâce à l’acquisition, l’année dernière, de GCP International , ce qui lui a permis de consolider sa présence dans l’immobilier et les infrastructures numériques.

Plus de la moitié des entrées de capitaux provenaient de ses activités hors crédit. La division des actifs réels a levé 11,2 milliards de dollars au cours du trimestre, tandis que le groupe de crédit a récolté 15,2 milliards de dollars.

Ares est en passe de réaliser sa meilleure année de levée de fonds à ce jour, les investisseurs institutionnels continuant à allouer massivement des ressources aux actifs alternatifs.

"Nous continuons de tabler sur une nouvelle année record en matière de levée de fonds, avec des perspectives favorables pour un quatrième trimestre solide, portées par une demande soutenue de la part de nos clients institutionnels et de nos clients fortunés à l’échelle mondiale", a déclaré Michael Arougheti, directeur général.

Le moteur de collecte de fonds d’Ares est largement axé sur les clients institutionnels, ce qui la met à l’abri de la volatilité des levées de fonds dans le crédit privé auprès d’investisseurs fortunés (link nL6N4151HZ).

Parmi les principales levées de fonds récentes d’Ares figurent un fonds de développement immobilier logistique axé sur le Japon, d’un montant d’environ 4 milliards de dollars , et un premier fonds de placements secondaires de 4,2 milliards de dollars.

Les actifs sous gestion ont bondi de 16 % pour atteindre 690,6 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, tandis que les revenus liés aux commissions ont progressé de 11 % pour s’établir à 524,2 millions de dollars.

Plus tard dans la journée, les investisseurs se concentreront sur les commentaires de la direction concernant le boom des infrastructures d’IA . Une vague de ventes sur les titres liés à l’IA en début de mois a renforcé la surveillance dont font l’objet les gestionnaires d’actifs, qui sont des financeurs clés de ce développement.

ACTIVITÉ DE TRANSACTIONS MODÉRÉE AU 3e TRIMESTRE

L’activité de transactions des sociétés de crédit privé est restée faible au cours du trimestre , reflétant une activité de rachat modérée et la concurrence du marché des prêts syndiqués à grande échelle.

Ares a déployé 34,8 milliards de dollars de capitaux, principalement dans le cadre de prêts directs aux États-Unis et en Europe, ainsi que dans des stratégies de crédit alternatif et de dette et de capitaux propres liés aux infrastructures.

Pour les fonds institutionnels, Ares commence à percevoir des commissions de gestion dès qu’elle investit les capitaux. Les capitaux non investis ont bondi de 16 % pour atteindre 173,8 milliards de dollars au 30 septembre. La société s’attend à une reprise de l’activité d’investissement au quatrième trimestre.

"Alors que nous entrons dans notre trimestre saisonnier le plus fort, la récente volatilité des marchés entraîne une demande accrue pour nos capitaux, à la fois importants et fiables", a déclaré M. Arougheti.

Le bénéfice réalisé après impôts par action ordinaire de catégorie A s’est élevé à 1,26 dollar pour le trimestre, contre 1,19 dollar il y a un an.