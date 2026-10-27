Ares Capital va racheter MidCap Financial Investment, filiale d'Apollo, dans le cadre d'une opération de 2,6 milliards de dollars

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Ares Capital ARCC.O a annoncé mardi qu'elle allait acquérir MidCap Financial Investment MFIC.O , filiale d'Apollo, dans le cadre d'une opération combinant actions et espèces, pour une valeur d'entreprise d'environ 2,6 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence dans le domaine du crédit direct aux entreprises de taille moyenne.

Voici quelques détails:

* Cette opération valorise MidCap Financial Investment avec une prime de plus de 30 % par rapport à son cours de clôture de lundi, à 8,36 dollars

* Les actions d’Ares Capital ont reculé de 2,4 % en pré-ouverture, tandis que celles de MidCap ont bondi de 18 %

* Les actionnaires de MidCap recevront 10,88 dollars par action entièrement diluée, dont environ 1,21 dollar en espèces et 9,67 dollars en actions Ares Capital

* Ares Capital est la plus grande société de développement d’entreprises cotée en bourse, gérée par une filiale du gestionnaire d’investissements alternatifs Ares Management

* MidCap Financial Investment est un fonds fermé géré en externe par une filiale du gestionnaire d'actifs Apollo Global Management APO.N

* Cette opération permettra à Ares Capital d’accéder aux investissements garantis de premier rang de MidCap, qui offrent des rendements « attractifs », et aura un effet « modérément » relutif sur le résultat courant, ont indiqué les sociétés