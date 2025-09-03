Ardian: l'UE a approuvé l'acquisition du Groupe Diot Siaci
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 14:59
L'opération concerne principalement le secteur des assurances.
La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à la suite de l'opération envisagée.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
Valeurs associées
|10,1000 EUR
|Sibe
|+1,00%
A lire aussi
-
François Bayrou n'a fait aucune concession aux oppositions mercredi, à cinq jours du vote de confiance à même de se solder par sa chute, Emmanuel Macron appelant le gouvernement à "faire acte de mobilisation" autour du Premier ministre. Alors que les ministres ... Lire la suite
-
Cette annonce du constructeur intervient dans le cadre d'un grand coup d'accélérateur sur l'électrique, avec l'objectif de lancer cinq nouveaux modèles à batterie en Europe d'ici fin 2026. Dans le cadre de sa montée en puissance dans le marché européen, Toyota ... Lire la suite
-
Avec "The Voice of Hind Rajab", film projeté mercredi à Venise sur une fillette palestinienne tuée à Gaza en janvier 2024 par l'armée israélienne, la Mostra tient son film-événement. Les enregistrements de l'appel de Hind Rajab aux secours avaient suscité une vive ... Lire la suite
-
Impôts sur les sociétés : les grandes entreprises paient relativement moins que les PME, selon une analyse de l'Insee
Cette différence de taux "implicite" est due à la "complexité des règles fiscales", que les entreprises de plus grande taille arrivent à mieux exploiter. Les grandes entreprises réussissent mieux à exploiter la cmplexité fiscale française pour payer moins d'impôt ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer