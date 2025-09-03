Ardian: l'UE a approuvé l'acquisition du Groupe Diot Siaci information fournie par Cercle Finance • 03/09/2025 à 14:59









(Zonebourse.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint du Groupe Diot Siaci par Ardian France et le Groupe Burrus, tous deux français.



L'opération concerne principalement le secteur des assurances.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à la suite de l'opération envisagée.



L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.





Valeurs associées ADRIANO CARE 10,1000 EUR Sibe +1,00%