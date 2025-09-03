 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ardian: l'UE a approuvé l'acquisition du Groupe Diot Siaci
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 14:59

(Zonebourse.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint du Groupe Diot Siaci par Ardian France et le Groupe Burrus, tous deux français.

L'opération concerne principalement le secteur des assurances.

La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à la suite de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Valeurs associées

ADRIANO CARE
10,1000 EUR Sibe +1,00%
