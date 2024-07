Ardian acquiert une participation majoritaire dans le groupe italien Masco

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

La société d'investissement française Ardian a annoncé lundi l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe italien Masco, fournisseur de solutions d'ingénierie pour les industries pharmaceutiques et biotechnologiques.

Ardian acquiert cette participation auprès de RSBG SE, filiale de RAG-Stiftung. Les détails de la transaction ne sont pas précisés.

Ardian s'appuiera sur son expertise des secteurs pharmaceutique et sciences de la vie pour soutenir Masco "dans sa prochaine phase de croissance" via notamment "la poursuite son expansion internationale et la réalisation d'acquisitions ciblées sur le renforcement des capacités technologiques", indique le groupe dans un communiqué.

Luca Borella continuera à diriger l'entreprise en tant que directeur général, et la famille Borella "réinvestira dans l'entreprise aux côtés d'Ardian".

L'équipe de management investira également dans l'entreprise.

Fondée en 1912 et basée à Milan, Masco fournit une gamme de produits et services sur mesure aux industries biopharmaceutique et sciences de la vie, notamment des filtres de haute pureté, des équipements de biotraitement et des solutions d'installations modulaires fabriquées hors site, de l’ingénierie des procédés, des services de laboratoire, de validation et d'automatisation.

Parmi ses clients, Masco compte les plus grands groupes biopharmaceutiques et CDMO (sous-traitance pharmaceutique), avec des ventes dans plus de 80 pays. Masco a des succursales situées en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

"Je suis convaincu que la contribution d'Ardian renforcera nos capacités technologiques et notre efficacité opérationnelle, pour continuer à répondre aux besoins de nos clients et de l'industrie dans son ensemble, a indiqué Luca Borella, cité dans le communiqué.