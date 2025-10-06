 Aller au contenu principal
Ardian achète pour 2,9 milliards de dollars l'entreprise irlandaise Energia en misant sur l'essor de l'IA, selon le FT
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 07:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte et les détails du rapport du FT à partir du paragraphe 2)

La société d'investissement française Ardian est en train d'acquérir l'une des plus grandes compagnies d'énergie d'Irlande, Energia Group, dans le cadre d'une transaction qui valorise l'entreprise à plus de 2,5 milliards d'euros (2,93 milliards de dollars), en misant sur un fournisseur d'énergie prêt à servir l'industrie en plein essor de l'intelligence artificielle, a rapporté le Financial Times ce lundi.

Ardian a accepté d'acheter Energia Group à la société d'investissement en infrastructure I Squared Capital, selon le rapport du FT, citant des personnes familières avec le sujet. I Squared Capital avait acquis la société en 2016 pour 1 milliard d'euros.

Ardian, Energia et I-Squared n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures d'ouverture habituelles. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les informations du FT.

L'opération souligne l'intérêt croissant des investisseurs pour les centres de données qui répondent aux besoins du marché en plein essor des outils d'intelligence artificielle et favorisent leur adoption croissante dans le monde entier.

Global Infrastructure Partners, propriété de BlackRock, est proche d'un accord pour acquérir Aligned Data Centers qui pourrait valoriser l'opérateur de centres de données à environ 40 milliards de dollars, ont déclaré à Reuters la semaine dernière deux personnes familières avec le sujet.

Energia représente la première transaction d'Ardian en Irlande, a déclaré Juan Angoitia, co-responsable de l'infrastructure du groupe, dans une déclaration au FT, ajoutant qu'Energia "a des plans de croissance ambitieux, motivés par des projets d'investissement sécurisés et une demande d'énergie croissante".

Le directeur général d'Ardian, William Briggs, a déclaré dans une interview qu'"Energia est un exemple pionnier de la manière de débloquer la croissance grâce à une nouvelle approche de co-développement de centres de données et d'énergies renouvelables", selon le rapport.

Energia possède des parcs éoliens terrestres d'une capacité de 358 mégawatts, fournit du gaz et de l'électricité à plus de 898 000 clients et emploie 1 117 personnes, selon son site web.

(1 dollar = 0,8530 euro)

