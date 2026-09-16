Arcus en hausse après que TD Cowen a lancé sa couverture avec une recommandation « acheter »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 septembre - ** L'action du développeur de médicaments Arcus Biosciences RCUS.N progresse de 2% à 24,8 dollars en pré-ouverture, après que la société de courtage TD Cowen a initié la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
** TD Cowen indique que le Casdatifan, le candidat-médicament de la société contre le cancer du rein, a permis de réduire la taille des tumeurs chez 45% des patients lors des essais cliniques, un résultat supérieur à celui du médicament de référence actuel, le Welireg, développé par Merck
** La société estime que les données des essais à venir pourraient réduire les risques liés au programme Casdatifan, dont le chiffre d'affaires annuel devrait atteindre environ 4,1 milliards de dollars d'ici 2035
** La société fait également progresser le quemliclustat, un candidat-médicament contre le cancer du pancréas, ainsi qu’un portefeuille de produits en immunologie plus large qui pourrait offrir un potentiel de hausse supplémentaire – TD Cowen
** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 2,1% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer