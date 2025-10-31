Arcus Biosciences chute après une vente d'actions de 250 millions de dollars

31 octobre -

** Les actions d'Arcus Biosciences RCUS.N ont baissé de 5 % avant la cloche à 19,19 $ après la tarification de son offre secondaire de 250 millions de dollars

** La, basée à Hayward en Californie,

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer la R&D en cours, y compris l'expansion du programme de développement clinique pour le

** RCUS a environ 108 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 2 milliards de dollars

** Leerink Partners, Goldman Sachs, Cantor Fitzgerald, Mizuho et Truist sont les teneurs de livre conjoints de l'offre

** Jusqu'à la clôture de jeudi, l'action a augmenté de ~36% depuis le début de l'année

** 11 des 13 analystes considèrent RCUS comme un "achat fort" ou un "achat", 2 comme un "maintien"; PT médian de 29 $ en hausse par rapport à 25 $ il y a un mois, selon LSEG