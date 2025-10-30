Arcus Biosciences chute après le lancement d'une offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre -

** Les actions d'Arcus Biosciences RCUS.N ont baissé de 5,7 % après la mise sur le marché à 19,05 $, la société cherchant à lever des fonds

** La société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies pour le cancer, les maladies inflammatoires et auto-immunes lance une offre d'actions (); le montant de l'opération n'a pas été divulgué

** Leerink Partners et Goldman Sachs sont les teneurs de livre conjoints **La société basée à Hayward (Californie)a environ 108 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 2 milliards de dollars

** L'action a terminé en baisse de 0,5 % à 20,19 $ jeudi, en hausse de ~36 % depuis le début de l'année

** 11 analystes sur 13 considèrent RCUS comme un "achat fort" ou un "achat", 2 comme un "maintien"; PT médian de 29 $ en hausse par rapport à 25 $ il y a un mois, selon LSEG