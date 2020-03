ARCURE : Résultats Annuels 2019

Pantin, le 26 mars 2020

Chiffre d'affaires 2019 à 7,6 M€, porté par une forte croissance au 2 nd semestre (+34%) ;

Marge brute en progression de 15% avec l'optimisation continue des coûts de production de Blaxtair® ;

Investissements commerciaux réalisés pour pérenniser la dynamique de croissance ;

Impact attendu de la situation sanitaire actuelle sur la dynamique de croissance et mise en œuvre de mesures d'adaptation pour bénéficier pleinement du retour à une conjoncture plus favorable.



Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image pour l'industrie, annonce ses résultats annuels 2019. Les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ont été arrêtés par le Directoire et examinés par le Conseil de surveillance en date du 26 mars 2020. Les procédures d'audit sur les comptes annuels ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis courant avril après finalisation des procédures requises pour la publication du Rapport Financier Annuel.



SYNTHÈSE DES RÉSULTATS ANNUELS 2019

En milliers d'euros 2019 2018[1] Variation en k€ % Chiffre d'affaires 7 629 7 446 183 +2% Autres produits 2 956 1 970 986 +50% Marge brute[2] 3 600 3 128 472 +15% Taux de marge brute 47% 42% +5 points Résultat d'exploitation (1 897) (44) (1 853) ns. Résultat financier (295) (46) (249) ns. Impôts sur les résultats 503 0 503 ns. Résultat net de l'ensemble consolidé (1 690) (91) (1 599) ns.



FORTE CROISSANCE DE 34% DE L'ACTIVITÉ AU 2ND SEMESTRE 2019

Le chiffre d'affaires d'Arcure pour l'exercice 2019 s'établit à 7,6 M€, contre 7,4 M€ lors de l'exercice précédent, confirmant le retour, annoncé lors de la publication des résultats semestriels, à une forte dynamique de croissance au 2nd semestre 2019 (+34%) après un 1er semestre marqué par un effet de base défavorable.

La demande globale pour le Blaxtair® s'est amplifiée en 2019, avec un chiffre d'affaires, réalisé sur ce produit, en hausse de 13%, représentant 94% du chiffre d'affaires total. Cette croissance est notamment portée par la conclusion de nouveaux accords d'équipement de flottes avec des opérateurs industriels comme Faurecia ou l'équipement de grands chantiers (chantier de liaison autoroutière WestConnex M4-M5 Link à Sydney).

Par ailleurs, le Groupe poursuit le développement et la montée en puissance des partenariats avec les constructeurs d'engins, tels que Jungheinrich, Kalmar et Liebherr. Ce dernier, leader européen des engins de construction, a présenté, en avril dernier, son nouveau système d'assistance pour chargeuses sur pneus, intégrant des composants essentiels de détection active des personnes fournis par Arcure. Les ventes aux OEMs ont représenté 12% des revenus d'Arcure en 2019 (vs. 9% en 2018).





MARGE BRUTE EN HAUSSE DE 15% ET MISE EN ŒUVRE DES INVESTISSEMENTS OPÉRATIONNELS DE CROISSANCE

Arcure a généré, sur l'exercice 2019, une marge brute de 3,6 M€ en hausse de 15% et représentant 47% du chiffre d'affaires, soit une progression du taux de marge brute de 5 points par rapport à 2018. Cette performance confirme la capacité d'Arcure à optimiser de façon continue ses coûts de production et ses achats.

Les charges d'exploitation sont en progression de 32% et traduisent les investissements de croissance réalisés dans les domaines commerciaux et de R&D, conformément au plan de développement présenté lors de l'introduction en Bourse en février 2019. La société a notamment renforcé sa force marketing et commerciale en France et son implantation à l'international, avec l'ouverture de sa filiale Blaxtair Inc. aux Etats-Unis, l'ouverture d'un bureau en Allemagne, en Espagne et plus récemment à Hong Kong.

Avec le recrutement de talents commerciaux et le renforcement de l'équipe R&D, les charges de personnel s'établissent à 3,9 M€ pour l'exercice 2019, contre 2,3 M€ en 2018. Au 31 décembre 2019, la société comptait 50 collaborateurs dans ses effectifs contre 33 un an plus tôt.

Les autres charges d'exploitation progressent également pour atteindre 3,4 M€ (vs. 1,6 M€ en 2018) traduisant notamment une hausse des dépenses liées à la structuration de l'équipe commerciale, aux efforts de R&D et à la cotation en bourse de l'entreprise.

Après prise en compte de ces investissements d'avenir, le résultat d'exploitation s'établit à (1,9) M€.

Avec des frais financiers de 0,3 M€ sur l'exercice, principalement induits par la conversion d'obligations au moment de l'introduction en Bourse, la perte nette sur l'année est de (1,7) M€.



IMPACTS DU COVID-19

Alors que la société réalise l'ensemble des opérations d'assemblage de ses produits en France, Arcure source certains des composants du Blaxtair à l'étranger et notamment en Chine. Grâce à ses stocks et à des mesures de contournement, la société a réussi à limiter l'impact du COVID-19 sur sa production. Des ruptures différées d'approvisionnement restent possibles mais ne devraient pas impacter très significativement la capacité de production de la société.

Néanmoins, dans le contexte de pandémie du virus Covid-19, la société a récemment observé, après un début d'année en forte croissance (plus haut niveau de commandes enregistrées sur cette période), un net ralentissement de son activité commerciale qui pourrait se poursuivre sur les prochains mois et peser sensiblement sur l'activité du 1er semestre 2020. En réponse à cette situation exceptionnelle et au manque de visibilité actuelle sur le calendrier de retour au niveau d'activité précédant la crise sanitaire, des mesures de réduction de coûts ont d'ores et déjà été prises pour minimiser l'impact sur le résultat d'exploitation.

Dans ce contexte, Arcure ne communique pas d'objectif. Le management d'Arcure suit de près l'évolution de la situation et tiendra le marché informé de toute évolution notable sur son activité.



6,8 M€ DE TRÉSORERIE À FIN 2019

Au 31 décembre 2019, la société dispose d'une trésorerie de 6,8 M€ pour 4,2 M€ de dettes financières et 9,9 M€ de fonds propres. Forte de cette solide situation financière et en s'appuyant sur les mesures gouvernementales exceptionnelles mises en place, Arcure met à profit cette période singulière pour adapter son organisation et accroitre son efficacité opérationnelle afin d'être prête à tirer pleinement parti du retour à une conjoncture plus favorable.



Prochain rendez-vous :

Le 27 mars 2020 à 11h30 - Conférence téléphonique de présentation des résultats annuels

Le support de présentation sera accessible depuis le lien suivant : Lien vers la présentation ARCURE

Code pin : 15160108#





A propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, garantissant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 5 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair® destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires de 7,6 M€ (dont 58% à l'international).



[1] Les données comparatives relatives à l'exercice 2018 correspondent aux comptes individuels de la société Arcure, mis en harmonie avec les principes de consolidation du Groupe.

[2] Marge brute = Chiffre d'affaires - Coût des produits et services vendus