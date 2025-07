ARCURE : Bilan semestriel du contrat de liquidité entre ARCURE et ODDO BHF SCA au 30 JUIN 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par ARCURE à ODDO BHF SCA, à la date du 30 juin 2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

22 543 titres

68 093,97 euros

Sur la période du 01/01/2025 au 30/06/2025 ont été exécutés :

à l'achat 632 transactions 84 185 titres 389 112 € à la vente 776 transactions 88 969 titres 423 513,9 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre j2024 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

27 327 titres

33 691,92 euros

Il est également rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

0 titres

150 000,00 euros

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 25 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et au Royaume Uni.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 18,7 M€, dont 81% réalisés à l'international.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 632 84185 389112 776 88969 423513,87 02/01/2025 6 1201 5404,55 1 1 4,55 03/01/2025 3 401 1804,55 3 401 1824,55 06/01/2025 1 1 4,64 15 2401 11440,64 07/01/2025 2 56 270,02 5 539 2648,02 08/01/2025 1 1 4,91 1 1 4,91 09/01/2025 2 346 1667,8 1 1 4,9 10/01/2025 4 801 3860,84 9 801 3908,84 13/01/2025 3 801 3884,92 1 1 4,92 14/01/2025 11 2144 10102,68 5 663 3142,62 15/01/2025 6 1058 4926,9 1 1 4,7 16/01/2025 5 1601 7264,7 6 1601 7496,7 17/01/2025 5 401 1860,64 5 337 1573,76 20/01/2025 3 559 2642,4 12 1670 7959,38 21/01/2025 2 42 198,39 2 2 9,74 22/01/2025 7 1201 5632,74 2 2 9,46 23/01/2025 1 1 4,7 4 23 108,54 24/01/2025 4 801 3736,65 3 778 3692,09 27/01/2025 2 332 1567,04 5 801 3840,72 28/01/2025 5 800 3768 5 400 1894,75 29/01/2025 1 1 4,7 8 1204 5667,1 30/01/2025 5 276 1306,17 6 1596 7688,81 31/01/2025 8 971 4447,18 4 401 1868,58 03/02/2025 3 401 1840,59 7 801 3696,59 04/02/2025 1 218 1011,52 4 494 2311,92 05/02/2025 2 23 106,72 9 1590 7577,76 06/02/2025 1 1 4,86 18 5118 26267,82 07/02/2025 12 2801 14333,12 8 1601 8437,12 10/02/2025 2 401 2093 7 1201 6373 11/02/2025 15 1952 10061,28 1 400 2096 12/02/2025 11 1649 8172,04 6 801 4101,12 13/02/2025 6 1602 7921,96 3 102 507,96 14/02/2025 16 2961 14085,78 2 7 34,86 17/02/2025 1 1 4,66 23 4294 20847,8 18/02/2025 3 126 620 3 600 2992,04 19/02/2025 4 500 2452,5 6 2001 10124,92 20/02/2025 1 1 4,9 3 801 3980,9 21/02/2025 1 1 4,91 2 269 1360,99 24/02/2025 1 1 4,99 1 1 4,99 25/02/2025 3 90 439,23 1 1 4,91 26/02/2025 7 900 4429,56 7 1733 8696,86 27/02/2025 14 1701 8348,89 14 1800 8944 28/02/2025 13 1214 5906,82 8 601 2967,32 03/03/2025 4 800 3812 3 600 2920 04/03/2025 7 1001 4592,81 1 1 4,81 05/03/2025 1 1 4,66 12 1601 7684,66 06/03/2025 1 1 4,85 10 1001 4884,85 07/03/2025 2 109 527,62 1 1 4,9 10/03/2025 5 493 2386,24 5 235 1165,6 11/03/2025 3 201 964,84 8 400 1944 12/03/2025 2 201 956,79 2 44 211,19 13/03/2025 2 201 964,84 4 358 1732,72 14/03/2025 1 1 4,79 9 1001 4864,79 17/03/2025 4 385 1856,04 3 201 976,84 18/03/2025 1 1 4,87 2 201 984,87 19/03/2025 5 593 2905,88 5 553 2739,8 20/03/2025 1 1 4,91 20 2616 13323,51 21/03/2025 1 1 5,24 5 228 1194,72 24/03/2025 30 3225 15784,96 2 159 833,04 25/03/2025 1 1 4,62 1 1 4,62 26/03/2025 0 0 0 12 3200 15792 27/03/2025 9 1401 6893,08 8 1718 8567,44 28/03/2025 5 801 3802,76 1 1 4,76 31/03/2025 5 601 2788,75 2 17 80,91 01/04/2025 3 401 1884,72 1 1 4,72 02/04/2025 4 601 2792,68 1 1 4,68 03/04/2025 6 801 3628,56 1 1 4,56 04/04/2025 11 1801 7440,5 1 1 4,5 07/04/2025 13 2401 9796,08 2 401 1692,08 08/04/2025 2 401 1684,18 7 718 3037,09 09/04/2025 5 1201 4912,17 1 1 4,17 10/04/2025 4 802 3368,43 14 2484 10609,16 11/04/2025 6 800 3307,05 2 63 264,69 14/04/2025 8 1493 6088,52 16 1700 7070,31 15/04/2025 8 1250 5154,33 9 405 1696,36 16/04/2025 8 1750 7085,08 12 752 3058,24 17/04/2025 5 198 801,9 1 1 4,05 22/04/2025 6 751 3011,68 8 251 1017,8 23/04/2025 2 251 999,06 1 1 4,06 24/04/2025 4 751 3019,06 1 1 4,06 25/04/2025 2 251 999,06 2 2 8,11 28/04/2025 4 751 2979,05 1 1 4,05 29/04/2025 1 1 3,97 4 401 1599,97 30/04/2025 3 251 988,95 5 801 3243,95 02/05/2025 1 1 4,07 6 801 3276,07 05/05/2025 3 501 2109,11 6 801 3420,11 06/05/2025 1 1 4,27 7 241 1029,47 07/05/2025 2 251 1069,27 24 1761 7589,47 08/05/2025 1 1 4,32 15 1001 4364,32 09/05/2025 7 1501 6499,4 2 2 8,8 12/05/2025 1 1 4,38 7 999 4395,6 13/05/2025 3 251 1114,43 12 2201 9976,43 14/05/2025 9 1251 5739,66 5 201 936,46 15/05/2025 11 1501 6769,6 4 251 1154,6 16/05/2025 1 1 4,58 14 2400 11126,8 19/05/2025 1 1 4,78 9 602 2875,06 20/05/2025 2 76 360,24 7 1501 7279,74 21/05/2025 2 251 1219,96 2 2 9,92 22/05/2025 1 1 4,89 1 1 4,89 23/05/2025 3 251 1209,83 1 1 4,83 26/05/2025 1 1 4,84 0 0 0 27/05/2025 5 181 879,64 3 110 536,76 28/05/2025 11 1133 5450 7 129 629,48 29/05/2025 9 1114 5299,18 5 14 68,23 30/05/2025 8 251 1194,78 3 13 61,96 02/06/2025 8 1253 5864,02 16 130 619,45 03/06/2025 1 1 4,69 2 251 1180,94 04/06/2025 1 1 4,73 12 1139 5433,51 05/06/2025 1 1 4,85 4 502 2419,7 06/06/2025 1 1 4,94 20 2970 14716,78 09/06/2025 3 251 1251,18 14 1502 7632,63 10/06/2025 2 7 36,32 4 251 1315,24 11/06/2025 28 5501 27912,84 11 1508 8134,03 12/06/2025 14 2999 13972,62 0 0 0 13/06/2025 22 1751 7969,64 1 1 4,64 16/06/2025 11 1501 6654,5 4 10 44,73 17/06/2025 9 1250 5365,8 14 523 2265,22 18/06/2025 3 212 907,38 18 1192 5191,33 19/06/2025 5 8 34,73 4 437 1907,54 20/06/2025 7 1100 4774,11 3 300 1337 23/06/2025 18 1444 6153,87 1 1 4,31 24/06/2025 5 590 2486,4 19 1223 5212,56 25/06/2025 2 251 1096,88 24 1601 7026,51 26/06/2025 5 24 104,4 2 179 791,11 27/06/2025 1 1 4,36 17 1917 8621,32 30/06/2025 3 251 1124,48 3 335 1522,52