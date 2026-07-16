ARCURE : Arcure réalise un chiffre d'affaires semestriel de 6,5 M EUR , en croissance de 3,4 %, et confirme son redressement

Un chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 de 6,5 M€, en croissance de +3,4 % par rapport au 1 er semestre 2025 (6,3 M€), confirmant le redressement engagé par la société.

Une stratégie de distribution et de ventes en OEM qui produit ses premiers effets mesurables : les ventes indirectes (distributeurs, OEM et partenaires) représentent désormais 57 % du chiffre d'affaires, contre 30 % un an plus tôt ; ventes via distributeurs +95 %, ventes OEM +92 %.

: les ventes indirectes (distributeurs, OEM et partenaires) représentent désormais ; ventes via distributeurs +95 %, ventes OEM +92 %. Un rayonnement international renforcé : 83 % du chiffre d'affaires réalisé hors de France , dont 40 % en Europe (hors France), 20 % en Amérique du Nord et 20 % en Asie-Pacifique, en forte progression.

, dont 40 % en Europe (hors France), 20 % en Amérique du Nord et 20 % en Asie-Pacifique, en forte progression. Un retour à la rentabilité confirmé pour l'exercice 2026 , porté par l'effet en année pleine des mesures d'économies annoncées en 2025.

, porté par l'effet en année pleine des mesures d'économies annoncées en 2025. Des discussions avancées avec plusieurs OEM dont au moins une se concrétisera avant la fin de l'année ;

Webinaire à destination des investisseurs le lundi 20 juillet 2026 à 18h00 (heure de Paris) .

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle pour l'amélioration de la sécurité et de la productivité dans l'industrie, annonce aujourd'hui un chiffre d'affaires non audité de 6,5 M€ au titre du premier semestre 2026 , en croissance de +3,4 % par rapport au premier semestre 2025 (6,3 M€). Cette progression, dans un environnement industriel toujours exigeant, confirme le redressement de la trajectoire du groupe et la pertinence de sa réorientation stratégique vers la distribution et les ventes en OEM.

Franck GAYRAUD, PDG et co-fondateur d'Arcure, commente : « Le premier semestre 2026 marque le retour de notre chiffre d'affaires à la croissance et confirme que le redressement de la société est bien engagé. Notre stratégie, centrée sur la distribution et les ventes en OEM, commence à produire des effets mesurables sur la structure de nos ventes : les canaux indirects portent la majorité de notre activité. Les mesures d'économies annoncées en 2025 produiront leur plein effet sur les trois derniers trimestres de l'année 2026 et nous confortent dans notre objectif d'un retour à la rentabilité sur l'exercice 2026. Enfin, notre dynamique commerciale OEM se poursuit : un nouvel accord majeur, qui viendra s'ajouter à ceux conclus avec Jungheinrich et Bomag, est en cours de discussion et devrait être annoncé d'ici la fin d'année. »

Un chiffre d'affaires en croissance et une empreinte internationale renforcée

Au premier semestre 2026, Arcure enregistre un chiffre d'affaires de 6,5 M€, en hausse de +3,4 % sur un an. Cette croissance est portée par une accélération marquée en Asie-Pacifique , qui devient une zone de contribution majeure (1,3 M€, soit 20 % du chiffre d'affaires), ainsi que par la progression du Reste du monde (+41,9 %). En Europe – et en particulier en France – l'activité s'est encore contractée, marquée par la morosité économique de la région. Les résultats en retrait sur l'Amérique du Nord, résulte de la réorganisation de notre dispositif local, rendue nécessaire par sa contre-performance.

La part du chiffre d'affaires réalisée à l'international s'établit à 83 % , contre 73 % sur l'exercice 2025, illustrant l'extension progressive du réseau de distribution du groupe.

Chiffre d'affaires par zone (K€) S1 2026 S1 2025 Variation Europe (hors France) 2 585 2 947 -12,3 % France 1 086 1 281 -15,2 % Amérique du Nord 1 279 1 836 -30,3 % Asie-Pacifique 1 300 46 x 28 Reste du monde 247 174 +41,9 % Total 6 497 6 283 +3,4 %

La stratégie de distribution et de ventes en OEM produit ses premiers effets mesurables

La réorientation stratégique du groupe, visant à privilégier la distribution et les ventes en OEM, se traduit dès ce semestre par une recomposition significative de la structure des ventes . Les ventes réalisées via les canaux indirects — distributeurs, OEM et partenaires — représentent désormais 57 % du chiffre d'affaires, contre 30 % au premier semestre 2025 .

Les ventes via distributeurs progressent de +95,3 % (2,9 M€) et les ventes en OEM de +91,5 % (0,7 M€), tandis que les ventes directes aux clients finaux et aux concessionnaires reculent. Cette évolution renforce la récurrence et l'effet de levier du modèle commercial du groupe.

La dynamique commerciale OEM se poursuit à un rythme soutenu. Aux côtés des accords déjà conclus avec Jungheinrich et Bomag , des discussions avancées se poursuivent avec plusieurs autres OEM dont au moins un devrait se concrétiser avant la fin de l'année. Ces partenariats confortent le positionnement d'Arcure comme fournisseur de référence en perception intelligente auprès des constructeurs d'engins et des équipementiers de rang 1 avec lesquels une vingtaine de négociations sont en cours.

Un retour à la rentabilité confirmé pour l'exercice 2026

Le groupe confirme son objectif d'un retour à la rentabilité dès l'exercice 2026 . Cet objectif s'appuie sur la reprise de la croissance du chiffre d'affaires, sur la montée en puissance des canaux de distribution et OEM, et sur l'effet en année pleine des mesures d'économies annoncées en 2025 , qui abaissent durablement la base de coûts fixes du groupe et préservent sa structure financière.

Prochain rendez-vous

Webinaire en français, à destination des investisseurs

Lundi 20 juillet 2026 à 18h00 (heure de Paris).

Inscription au lien suivant : https://tinyurl.com/Arcure-Blaxtair

Seuls les investisseurs préalablement inscrits pourront participer à ce webinaire.

Prochaine publication financière

Résultats financiers du premier semestre 2026 — Vendredi 25 Septembre 2026.

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 25 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni.

Arcure est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 – Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 12,6 M€, dont 73 % réalisés à l'international.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

Contacts

Relations investisseurs — investisseurs@arcure.net

Relations médias — investisseurs@arcure.net