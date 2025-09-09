ARCURE : Arcure annonce les premières commandes de Jungheinrich, dans le cadre de son accord OEM avec le 3ème constructeur mondial de chariots élévateurs

La dernière génération de solutions d'IA Blaxtair ® a été sélectionnée par Jungheinrich pour équiper ses gammes de chariots élévateurs à partir du second semestre 2025.

a été sélectionnée par Jungheinrich pour équiper ses gammes de chariots élévateurs à partir du second semestre 2025. Une collaboration étroite de plusieurs mois entre les équipes techniques des deux entreprises, pour l'intégration native des solutions Blaxtair ® directement dans l'architecture des chariots élévateurs Jungheinrich.

directement dans l'architecture des chariots élévateurs Jungheinrich. De premières commandes passées par Jungheinrich, avant une montée en échelle dans les mois à venir pour atteindre des volumes récurrents et significatifs dès 2026.

Un succès pour Arcure dans le cadre de sa stratégie 2030, visant l'intégration à grande échelle de ses solutions d'IA dans les véhicules industriels, à travers des collaborations technologiques avec les constructeurs mondiaux et les équipementiers de rang 1.

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle embarquée pour la sécurité et la productivité dans l'industrie et la construction, annonce les premières commandes passées par Jungheinrich, 3 ème constructeur mondial de chariots élévateurs, pour équiper ses gammes de chariots élévateurs avec la dernière génération de solutions d'IA Blaxtair ® .

Jungheinrich inclura la solution de détection de piétons par IA dans son catalogue pour tous ses clients dans le monde à partir du second semestre 2025. Initiée en 2024, l'étroite collaboration entre les équipes d'Arcure et de Jungheinrich a permis de relever avec succès tous les défis techniques et technologiques nécessaires à l'intégration complète de Blaxtair ® dans l'architecture des chariots élévateurs de la marque allemande. Les premières commandes - comprenant caméras embarquées et logiciels – ont été passées, avant une montée en puissance dans les prochains mois pour atteindre des volumes récurrents significatifs en 2026.

Avec plus de 5,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 126 400 nouveaux véhicules commandés en 2024, Jungheinrich est l'un des trois leaders mondiaux de l'intralogistique. Figurant parmi les principaux fournisseurs mondiaux de solutions de manutention, Jungheinrich fait progresser le développement de produits et de solutions innovants et durables pour les flux de marchandises depuis plus de 70 ans. L'entreprise familiale pionnière de son secteur est cotée en bourse et s'engage à créer l'entrepôt du futur. En 2023, Jungheinrich et ses plus de 20 000 salariés ont réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros. Son réseau mondial comprend 12 usines de production, des filiales commerciales dans 42 pays, des distributeurs dans 80 pays et un réseau de 6 200 experts techniques.

« C'est une grande satisfaction de voir nos technologies et la marque Blaxtair ® aujourd'hui portées par un leader de notre marché, réputé dans le monde entier pour son engagement en matière d'innovation et de performance.», commente Franck GAYRAUD, Président Directeur Général et co-fondateur d'Arcure . « Nous tenons à remercier les équipes de Jungheinrich pour leur confiance et le travail conjoint intense ces derniers mois. Nous partageons des valeurs d'excellence technologique au service de nos clients. Cette collaboration confirme notre statut de leader mondial en IA dans la course vers le véhicule industriel intelligent. C' est aussi un signal fort de l'adoption des solutions d'IA par les grands acteurs du marché dans les années à venir.»

« Jungheinrich a pour mission de toujours élever les standards de l'intralogistique, avec le plus haut niveau de qualité, d'innovation et de performance » , ajoute Dr Felix RIESENHUBER, Directeur des produits d'assistance, de l'informatique industrielle et des modules mécatroniques chez Jungheinrich. « Avec les systèmes d'IA embarquée Blaxtair ® , nous répondons à la demande croissante de nos clients, en leur proposant une solution de haute technologie, éprouvée sur le terrain, pour améliorer la sécurité et la productivité de leurs opérations logistiques quotidiennes. Ce nouveau produit contribue de manière significative à notre puissant écosystème modulaire de produits d'assistance.»

Cette collaboration marque une étape majeure pour Arcure dans sa stratégie de conquête du marché de l'IA embarquée pour les véhicules industriels à l'horizon 2030. Au-delà des ventes directes aux utilisateurs finaux, la stratégie du groupe privilégie désormais l'intégration à grande échelle de ses solutions par les constructeurs et équipementiers mondiaux via des partenariats technologiques stratégiques.

À propos de Jungheinrich

En tant que l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'intralogistique, Jungheinrich fait progresser le développement de solutions et de produits innovants et durables pour les flux de marchandises depuis 70 ans. L'entreprise familiale pionnière de son secteur est basée à Hambourg et s'engage à créer l'entrepôt du futur. En 2023, Jungheinrich et ses plus de 20 000 salariés ont réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros. Son réseau mondial comprend 12 usines de production ainsi que des entreprises de service et de vente dans 42 pays. L'action fait partie de l'indice MDAX.

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair ® , une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 25 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair ® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et au Royaume Uni.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 18,7 M€, dont 81% réalisés à l'international.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

